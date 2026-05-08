×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor! Ayrılık tarihi ve yeni takımı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Lucas Torreira
Torreira Galatasaraydan ayrılıyor Ayrılık tarihi ve yeni takımı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 14:04

Galatasaray'da Lucas Torreira dönemi sona eriyor. Sarı kırmızılıların Uruguaylı yıldızının 'ayrılık tarihine' ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Haberin Devamı

Galatasaray'da sayısız başarılar kazanan ve şampiyonluklar elde eden Lucas Torreira'nın, yaz transfer sezonunda ayrılması bekleniyor.

Geçmişte verdiği röportajlarda Boca Juniors'ta oynamak istediğini ifade eden Torreira'nın, Güney Amerika'ya dönmek istediği ifade edildi.

El Crack Deportivo'da konuya ilişkin yazılan haber şu şekilde oldu:

Torreira Galatasaraydan ayrılıyor Ayrılık tarihi ve yeni takımı

"Boca Juniors başkanı Juan Roman Riquelme, transfer sezonunda gönderilebilir. Riquelme, onun yerine Lucas Torreira'yı Boca'nın kadrosuna katabilir.

Torreira, Boca formasını giymek istediğini defalarca kez ifade etmişti. Riquelme, Delgado'nun satışı sonrası bu ihtimali düşünüyor.

Haberin Devamı

Torreira Galatasaraydan ayrılıyor Ayrılık tarihi ve yeni takımı

Birkaç hafta önce Torreira, Türkiye'de kalacağını doğrulamıştı. Boca, transfer sezonunda Torreira'yı ikna etmek için görüşmelerde bulunacak ve anlaşmaya zemin hazırlayacak.

Torreira Galatasaraydan ayrılıyor Ayrılık tarihi ve yeni takımı

Torreira, ailevi nedenlerden dolayı Güney Amerika'ya dönmek istiyor. Adı Atletico Mineiro ile de anılıyor ancak Boca Juniors bir adım önde duruyor. Riquelme, çok dikkatli olmalı çünkü Torreira, 1 Temmuz'dan itibaren dönmeyi hedefliyor. Uruguaylı futbolcu, Galatasaray yönetimini ve kendisini ikna eden kulüpte oynayacak."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Lucas Torreira

BAKMADAN GEÇME!