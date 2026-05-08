Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor! Ayrılık tarihi ve yeni takımı

Galatasaray'da sayısız başarılar kazanan ve şampiyonluklar elde eden Lucas Torreira'nın, yaz transfer sezonunda ayrılması bekleniyor.

Geçmişte verdiği röportajlarda Boca Juniors'ta oynamak istediğini ifade eden Torreira'nın, Güney Amerika'ya dönmek istediği ifade edildi.

El Crack Deportivo'da konuya ilişkin yazılan haber şu şekilde oldu:





"Boca Juniors başkanı Juan Roman Riquelme, transfer sezonunda gönderilebilir. Riquelme, onun yerine Lucas Torreira'yı Boca'nın kadrosuna katabilir.

Torreira, Boca formasını giymek istediğini defalarca kez ifade etmişti. Riquelme, Delgado'nun satışı sonrası bu ihtimali düşünüyor.

Birkaç hafta önce Torreira, Türkiye'de kalacağını doğrulamıştı. Boca, transfer sezonunda Torreira'yı ikna etmek için görüşmelerde bulunacak ve anlaşmaya zemin hazırlayacak.

Torreira, ailevi nedenlerden dolayı Güney Amerika'ya dönmek istiyor. Adı Atletico Mineiro ile de anılıyor ancak Boca Juniors bir adım önde duruyor. Riquelme, çok dikkatli olmalı çünkü Torreira, 1 Temmuz'dan itibaren dönmeyi hedefliyor. Uruguaylı futbolcu, Galatasaray yönetimini ve kendisini ikna eden kulüpte oynayacak."