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Torreira, Boca Juniors’ta oynamaya yakın

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Torreira
Torreira, Boca Juniors’ta oynamaya yakın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 07:00

Galatasaray'daki 3. sezonunu geçiren ve geride kalan 2 senede 2 şampiyonluk yaşayan Lucas Torreira için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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G.Saray’ın orta sahadaki yıldızı Lucas Torreira’yı Arjantin devi Boca Juniors’ın gündeme aldığı ileri sürüldü.

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"BOCA'DA OYNAMAYA YAKIN"

Arjantin basınından El Crack Deportivo’da yer alan haberde “Torreira’nın Boca’da oynaması için her şey yolunda gidiyor. Başkan Riquelme’nin hedefindeki isim o ve gelmeye Paredes’ten daha yakın” denildi. Uruguaylı yıldız da daha önce Boca’da oynamak istediğini açıklamıştı.

Torreira, Boca Juniors’ta oynamaya yakın

TORREIRA: ORADA OYNAMAK HAYALİM

Uruguaylı yıldız, geçtiğimiz yaz yaptığı açıklamada "Boca'da oynamak için can atıyorum. Bunu tüm ruhumla istiyorum. Riquelme ile sık sık konuşuyorum. Galatasaray'da 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzaladım. Bunun Avrupa'daki son kulübüm olacağını biliyorum ve sonrasında Boca'ya gitmek istiyorum." demişti.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıkan orta saha oyuncusu, 1 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

28 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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#Transfer#Galatasaray#Torreira

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