Torreira, Boca Juniors’ta oynamaya yakın

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G.Saray’ın orta sahadaki yıldızı Lucas Torreira’yı Arjantin devi Boca Juniors’ın gündeme aldığı ileri sürüldü.

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"BOCA'DA OYNAMAYA YAKIN"

Arjantin basınından El Crack Deportivo’da yer alan haberde “Torreira’nın Boca’da oynaması için her şey yolunda gidiyor. Başkan Riquelme’nin hedefindeki isim o ve gelmeye Paredes’ten daha yakın” denildi. Uruguaylı yıldız da daha önce Boca’da oynamak istediğini açıklamıştı.

TORREIRA: ORADA OYNAMAK HAYALİM

Uruguaylı yıldız, geçtiğimiz yaz yaptığı açıklamada "Boca'da oynamak için can atıyorum. Bunu tüm ruhumla istiyorum. Riquelme ile sık sık konuşuyorum. Galatasaray'da 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzaladım. Bunun Avrupa'daki son kulübüm olacağını biliyorum ve sonrasında Boca'ya gitmek istiyorum." demişti.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıkan orta saha oyuncusu, 1 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

28 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.