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GeriFutbol Torino'da teknik direktörlüğe Mazzarri'nin yerine Longo getirildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 16:15,Son Güncelleme:/

Torino'da teknik direktörlüğe Mazzarri'nin yerine Longo getirildi

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Torino'da teknik direktörlüğe Mazzarri'nin yerine Longo getirildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Torino'da teknik direktörlüğe Walter Mazzarri'nin yerine Moreno Longo getirildi.

Torino Kulübü, 2018'den bu yana takımın başında bulunan Mazzarri'nin görevden alındığını ve 43 yaşındaki İtalyan teknik direktör Longo ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce Torino'nun genç takımını çalıştıran Longo, Pro Vercelli ve Frosinone'de de görev yapmıştı.

Serie A'da 22 haftada 27 puan toplayan Torino, 12. sırada yer aldı. Ligde son iki maçını farklı skorlarla kaybeden Torino, Atalanta'ya 7-0, Lecce'ye 4-0 yenilmişti.

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Torinoda teknik direktörlüğe Mazzarrinin yerine Longo getirildi

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