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Futbol
Haber Giriş: 01.11.2020 - 20:44 | Son Güncelleme:

Torino 3-4 Lazio (Maç sonucu ve özeti)

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Torino 3-4 Lazio (Maç sonucu ve özeti)
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Serie A'nın 6. haftasında başkent takımı Lazio, Torino deplasmanında özellikle son anları gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı 4-3 kazandı.

Maçın 15. dakikasında Pereira ile 1-0 öne geçen Lazio, 19. dakikada Bremer ve 24. dakikada penaltıdan Belotti'nin golüne engel olamadı. Torino, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Konuk Lazio, 49. dakikada Milinkovic-Savic ile skorda eşitliği sağladı: 2-2.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Torino, Lukic ile maçta bir kez daha öne geçti: 3-2. Bu gole, 90 5. dakikada Immobile'nin penaltı golüyle karşılık veren Lazio, 90 8. dakikada Caicedo'nun golüyle galibiyete ulaştı.

Torino'yu deplasmanda uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 4-3 yenen Lazio, puanını 10'a yükseltti ve 7. basamakta yer aldı.

MURİQİ 11'DE BAŞLADI

Muriqi, ilk 11 başladığı karılaşmada yerini 57. dakikada Immobile'ye bıraktı.

Torino ise ligdeki 4. yenilgisini yaşarken, 1 puanla 19. sırada yer buldu.

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