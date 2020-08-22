Topuk yaylası nerede?
Topuk yaylası, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sahip olduğu tesise ev sahipliği yapmaktadır. Toplam 2 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan Fenerbahçe Topuk yaylası tesisleri, içerisinde çim futbol sahaları ve trekking imkanları gibi pek çok sportif faaliyete imkan tanıyor. Peki, Fenerbahçe Topuk yaylası nerede? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Fenerbahçe Topuk yaylası Düzce sınırları içerisinde yer almaktadır. Düzce, Kaynaşlı İlçesi, Topuk Yaylası Mevkiinde 2011 Yılı Temmuz ayında açılan Fenerbahçe Topuk Yaylası Resort & Sport, 150 dönümden büyük bir arazi üzerinde ve 2.500 metrekarelik bir alanda inşa edilmiştir. Fenerbahçe Topuk Yaylası Resort & Sport birinci sınıf otel hizmetleri verilmektedir.
Fenerbahçe Topuk Yaylası tesisinde 3 adet UEFA standartlarına uygun çim futbol sahası, kış turizmi için kayak pisti,
2 km göl çevresi yürüyüş yolu, orman içinde 4,5 km lik treking parkuru, piknik alanı, standartlara uygun kapalı voleybol ve basketbol sahaları mevcut
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