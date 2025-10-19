×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

Toprak'a şampiyonluk için 3 puan bile yetiyor!

Güncelleme Tarihi:

#Toprak Razgatlıoğlu#2025 Dünya Superbike Şampiyonası#Sporanasayfa
Topraka şampiyonluk için 3 puan bile yetiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 07:00

Milli motosikletçi dün İspanya'da 2. oldu.

Haberin Devamı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) İspanya’daki son etabının ilk yarışında ikinci oldu.

Jerez Pisti’nde yarışa ilk sırada başlayan Red Bull sporcusu, Nicolo Bulega’nın gerisinde kalsa da Toprak, bu sonuçla genel klasmanda 600 puana ulaşırken 3. dünya şampiyonluğu için en yakın rakibi Bulega ile arasındaki puan farkı 34 oldu.

Ay yıldızlı sporcu, bu sabah superpole yarışında sadece 3 puan bile kazansa 2021 ve 2024’ten sonra 3’üncü kez dünyanın zirvesine çıkacak

Organizasyonda bugün TSİ 12.00’de koşulacak superpole yarışında Toprak 7.’likte bile şampiyonluğa ulaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Toprak Razgatlıoğlu#2025 Dünya Superbike Şampiyonası#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!