Toprak'a şampiyonluk için 3 puan bile yetiyor!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) İspanya’daki son etabının ilk yarışında ikinci oldu.

Jerez Pisti’nde yarışa ilk sırada başlayan Red Bull sporcusu, Nicolo Bulega’nın gerisinde kalsa da Toprak, bu sonuçla genel klasmanda 600 puana ulaşırken 3. dünya şampiyonluğu için en yakın rakibi Bulega ile arasındaki puan farkı 34 oldu.

Ay yıldızlı sporcu, bu sabah superpole yarışında sadece 3 puan bile kazansa 2021 ve 2024’ten sonra 3’üncü kez dünyanın zirvesine çıkacak

Organizasyonda bugün TSİ 12.00’de koşulacak superpole yarışında Toprak 7.’likte bile şampiyonluğa ulaşacak.