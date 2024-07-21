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Toprak Razgatlıoğlu’ndan üst üste 8. zafer

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#Motor Sporları#Toprak Razgatlıoğlu#Spor
Toprak Razgatlıoğlu’ndan üst üste 8. zafer
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 01:29

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya etabında ilk yarışı birinci sırada tamamladı.

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Çekya'nın Most kentinde 4 bin 212 metre uzunluğundaki pistte gerçekleştirilen hafta sonunun ilk yarışına Toprak Razgatlıoğlu, pole pozisyonunda başladı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 6. durağında 22 turdan oluşan yarışı birinci sırada bitirerek üst üste 7'nci zaferini kazandı.

Yarışı İtalyan sporcun Danilo Petrucci ikinci, vatandaşı Andrea Iannone ise üçüncü sırada tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda 266 puanla liderliğini sürdürdü. İtalyan sporcu Nicolo Bulega 210 puanla ikinci, İspanyol sporcu Alvaro Bautista da 199 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışı yapılacak.

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#Motor Sporları#Toprak Razgatlıoğlu#Spor

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