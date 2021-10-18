Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta?

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Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bugün TSİ 18.00'de superpole yarışında, TSİ 21.00'de ise ikinci yarışta mücadele edecek.

Toprak Razgatlıoğlu, dün iyi bir pozisyonda tamamladığı yarış sonrası açıklamasında, "Burada çok güçlüyüz. Dün de söylemiştim, iyi starta ihtiyacım vardı. Daha güçlüyüz, takımıma çok teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda doğum günüm. Benim için mükemmel bir gün, yarın daha fazlasını deneyeceğim." diye konuşmuştu.