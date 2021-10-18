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Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta?

#Toprak#Toprak Razgatlıoğlu#Yarış
Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta

Toprak Razgatlıoğlu yarışı, sporseverler tarafından yakından takip edilecek. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki 12. ayağında koşulan ilk yarışta birinci olarak en yakın rakibi Jonathan Rea ile puan farkını 29'a yükseltti ve şampiyonluk için büyük avantaj elde etti. Peki, Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta?

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Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bugün TSİ 18.00'de superpole yarışında, TSİ 21.00'de ise ikinci yarışta mücadele edecek.

Toprak Razgatlıoğlu, dün iyi bir pozisyonda tamamladığı yarış sonrası açıklamasında, "Burada çok güçlüyüz. Dün de söylemiştim, iyi starta ihtiyacım vardı. Daha güçlüyüz, takımıma çok teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda doğum günüm. Benim için mükemmel bir gün, yarın daha fazlasını deneyeceğim." diye konuşmuştu.

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#Toprak#Toprak Razgatlıoğlu#Yarış

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