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Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, Arjantin'de piste çıkacak

#Motor Sporları#Can Öncü#Toprak Razgatlıoğlu
Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, Arjantinde piste çıkacak

Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonasının 12. ayağında, Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında hafta sonu Arjantin'de yarışacak.

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Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde yarışlara hazırlanan milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, 15-17 Ekim tarihlerinde Arjantin'in 4,2 kilometre uzunluğa sahip San Juan Villicum Pisti'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 15 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlara, 16 Ekim Cumartesi günü önce TSİ 18.10'da superpole (sıralama) yarışına, sonra TSİ 21.00'de hafta sonunun ilk yarışına çıkacak. Milli sporcu, 17 Ekim Pazar günü ise TSİ 18.00'de superpole yarışında, TSİ 21.00'de ise ikinci yarışta mücadele edecek.

Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, Arjantinde piste çıkacak

Şampiyonada genel klasmanda en yakın rakibi Jonathan Rea'nın 24 puan önünde 478 puanla zirvede yer alan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla Arjantin'de, son ayak öncesi liderliğini korumaya çalışacak.

- Supersport'ta Can Öncü

Milli motosikletçi Can Öncü de Kawasaki Puccetti takımıyla Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında Arjantin'de mücadele verecek.

Can, 15 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlara, 16 Ekim Cumartesi günü önce sıralama yarışına, ardından TSİ 19.30'da ilk yarışa çıkacak. Milli sporcu, 17 Ekim Pazar günü ise TSİ 19.30'da ikinci yarışta boy gösterecek.

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Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, Arjantinde piste çıkacak

Milli sporcu 11. yarış öncesi 127 puanla 10. sırada bulunuyor.

- "İnşallah Toprak adını tarihe yazdıracak"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, ay-yıldızlı motosikletçilerin çok önemli başarılar kazandığını özellikle Toprak Razgatlıoğlu'nun tarihi bir başarıya imza atacağına inandıklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonasında ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ediyor. Şampiyonada Arjantin ve Endonezya yarışları kaldı. Toprak, 24 puan farkla rakiplerinin önünde ilk sırada yer alıyor. Ülke olarak şampiyonluk havasına girdik. Toprak hem kendini hem takımını hem de Yamaha markasını 2021 şampiyonluğuna taşıyor. İnşallah Toprak, bir ilki başaracak ve adını tarihe yazdıracak."

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#Motor Sporları#Can Öncü#Toprak Razgatlıoğlu