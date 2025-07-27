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Toprak Razgatlıoğlu üst üste 9. kez kazandı!

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#Dünya Superbike Şampiyonası#Toprak Razgatlıoğlu#Red Bull
Toprak Razgatlıoğlu üst üste 9. kez kazandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 15:58

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan'daki 8. ayağının ikinci yarışında birinci oldu.

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Balatonfökajar kasabasındaki 4,1 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Şampiyona tarihinin 1000. mücadelesi olan superpole yarışını kazanan Rokit BMW takımı pilotu Toprak, ilk cepten kalktığı ana yarışta da damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Hafta sonundaki 3 yarışı da kazanan Red Bull pilotu Toprak, peş peşe 9'uncu, bu sezon 15'inci, kariyerinin 72. birinciliğini elde etti.

 

Toprak Razgatlıoğlu üst üste 9. kez kazandı

Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega 2'nci, ELF Marc VDS'den Sam Lowes 3. oldu.

Yamaha Motoxracing takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu ise superpole yarışında 14'üncü, ikinci yarışta 13. sırayı aldı.

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Puanını 407'ye çıkaran pilotlar klasmanı lideri Toprak, en yakın takipçisi Bulega ile arasındaki farkı 26'ya yükseltti.

Superbike'ta sezonun 9. ayağı, 6-7 Eylül tarihlerinde Fransa'da yapılacak.

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#Dünya Superbike Şampiyonası#Toprak Razgatlıoğlu#Red Bull

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