Toprak Razgatlıoğlu üçüncü şampiyonluk için piste çıkıyor

Haberin Devamı

WorldSBK Şampiyonası’nı daha önce iki kez kazanan Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk yarışı için 21-23 Şubat tarihleri arasında Avustralya’daki Philip Island pistine çıkacak. Dünya SuperbikeŞampiyonası'nda 2025 sezonunun tüm yarışları canlı yayınlanacak.

'2025 SEZONU İÇİN GÜVENİM TAM'

2025 sezonunu da şampiyon olarak tamamlamak isteyen başarılı pilot, yeni takımıyla yeni sezonda rekabeti üst seviyeye çıkaracak. Toprak, yeni sezon hakkında, “Geçtiğimiz sene şampiyonluğu kazanmış olmak benim için çok özeldi. Şimdi yeni bir sezona başlıyoruz. Bu sezon da tıpkı diğer sezonlarda olduğu gibi şampiyonluk hedefiyle yarışacağım. 2025 sezonu için , ROKiT BMW Motorrad takımıma ve ekibime güvenim tam” açıklamasını yaptı.

DÜNYA SUPERBİKE ŞAMPİYONASI'NIN 2025 SEZONU, 12 FARKLI PİSTTE 36 YARIŞTAN OLUŞACAK

Haberin Devamı

Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası bu yıl 12 farklı pistte toplamda 36 yarıştan oluşacak. 1 superpole ve 2 ana yarış olmak üzere hafta sonları toplamda 3 yarış düzenlenecek. Şubat ayının son haftasında Avustralya’daki Philip Island pistinde başlayacak olan şampiyona, Ekim ayında İspanya’daki Jerez pistinde son bulacak.

MOTORSPORLARI TARİHİNE GEÇTİ

Toprak Razgatlıoğlu’nun başarı yolculuğu, 2015 yılında Türkiye Superbike Şampiyonası'nda kazandığı yarışla başladı. Kendini sürekli geliştirip tecrübe kazanan başarılı pilot, 2018 yılında Dünya Superbike Şampiyonası'na adım attı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansıyla adından oldukça söz ettiren Toprak, 2021 ve 2024 sezonlarını şampiyonlukla taçlandırarak Türk motor sporları tarihine geçti. Toprak, bu zaferiyle Türkiye'nin uluslararası motosiklet yarışlarında kazandığı en prestijli şampiyonluklardan birini elde etti.