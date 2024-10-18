Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya çıkıyor!

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Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WBSK) sezonun 12. ve son ayağı bugün ve yarın İspanya’nın Jerez pistinde yapılacak. Şampiyonada 473 puanla lider durumda bulunan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bugün yapılacak ilk yarışta 427 puanlı en yakın rakibi Nicola Bulega ile arasındaki puan farkını 37 ve üzerinde tutması halinde üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu garantileyecek. TSİ 15.00’te başlayacak yarış S Sport ve S Sport Plus’tan naklen yayınlanacak.

216 YARIŞTA 136 KEZ PODYUMA ÇIKTI

BMW Rokit takımına adına yarışan milli motosikletçi, bu sezon üst üste 13 yarışı ilk sırada tamamlayarak organizasyon tarihinin seri birincilik rekorunun sahibi olmuştu. Razgatlıoğlu, WSBK kariyerinde çıktığı 216 yarışta 136 kez ilk 3’te yer alarak podyuma çıktı. Bu sezon hem kendisinin hem de şampiyona tarihinin rekorlarını geliştiren 27 yaşındaki sporcu, kariyerinde 56 kez damalı bayrağı birinci sırada görerek İstiklal Marşı’nı dünyaya dinletti. WSBK’nin 2024 sezonunda ise toplam 24 kez podyuma çıkan Toprak Razgatlıoğlu, 17 birincilik, 5 ikincilik, 2 de üçüncülük elde etti. Razgatlıoğlu, WBSK’deki ilk dünya şampiyonluğunu 2021 sezonunda Yamaha adına yarışırken elde etmişti.

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