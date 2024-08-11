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Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta rekor kırdı! Yusuf Dikeç pozu verdi...

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#Superbike#Toprak Razgatlıoğlu#Yusuf Dikeç
Toprak Razgatlıoğlu, Superbiketa rekor kırdı Yusuf Dikeç pozu verdi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 17:36

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike tarihinde üst üste 12. yarışını kazanan ilk sürücü oldu. Kutlamasını Yusuf Dikeç sevinciyle yaptı.

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Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde Superpole yarışında 10 tur sonunda Rokit BMW takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı yine ilk sırada geçti.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 12'inci yarışını kazanarak Alvaro Bautista ve Jonathan Rea ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.

Şampiyona tarihine geçen ve zafer kutlamasını milli atıcı Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandığı atış tarzıyla yapan Toprak Razgatlıoğlu, piste getirilen hedef tahtasını "12"den vurdu.

Puanını 340'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Toprak, en yakın takipçisi Nicolo Bulega (Ducati) ile arasındaki farkı da 87'ye çıkardı.

Portekiz'deki son yarış, bugün TSİ 20.00'de koşulacak.

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#Superbike#Toprak Razgatlıoğlu#Yusuf Dikeç

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