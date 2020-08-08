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Hürriyet
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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 16:49,Son Güncelleme:

Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de 2. oldu

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Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de 2. oldu
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 3. ayağının ilk yarışını 2. sırada bitirdi.

Algarve bölgesiyle aynı adı taşıyan 4,6 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ilki sona erdi.

Son 5 yılın şampiyonu Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, "pole pozisyonu"ndan başladığı mücadelede, bitiş çizgisini de lider geçti.

PATA Yamaha takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, 2. cepten kalktığı yarışı 2. sırada tamamladı. Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark ise 3. oldu.

Puanını 86'ya çıkaran Toprak, pilotlar klasmanında 3. sıraya yükseldi. Portekiz etabının ikinci yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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