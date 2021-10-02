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Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de 1. oldu

#Toprak Razgatlıoğlu#Dünya Superbike Şampiyonası#Sporanasayfa
Toprak Razgatlıoğlu Portekizde 1. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 11. ayağında ilk yarışı birinci sırada bitirdi.

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Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, 4.5 kilometre uzunluğa sahip Uluslararası Algarve Pisti'nde mücadele etti.

Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı ve üst üste üçüncü kez birincilik kazandı. Milli sporcu, bu yıl 11. kez birincilik elde ederek bu sezon şampiyonada en fazla podyuma çıkan isim oldu.

Yarışı, Ducati pilotu Scott Redding ikinci sırada, bir başka Ducati pilotu Loris Baz ise üçüncü sırada tamamladı.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla Portekiz ayağında liderliğini korumayı başaran ve ikinci sıradaki Jonathan Rea ile puan farkını 45'e çıkaran Toprak Razgatlıoğlu 474 puanla sezonu şampiyon tamamlamaya çok yaklaştı.

Genel klasmanda ikinci sıradaki Jonathan Rea 429 puanda, üçüncü sıradaki Scott Redding'in ise 395 puanı bulunuyor.

Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Bu pisti seviyorum. Hızlıyım, son iki turu bekledim, en iyisini yaptım ve kazandım. Takımıma teşekkür ediyorum. Yarın tekrar kazanmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada yarın TSİ 13.00'te Superpole, TSİ 16.00'da da ikinci yarış başlayacak.

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#Toprak Razgatlıoğlu#Dünya Superbike Şampiyonası#Sporanasayfa