Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de yarışan ilk Türk olacak!

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Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WSBK) elde ettiği üst düzey başarılarla uluslararası arenada kendini kanıtlayan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, şimdi de dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP’ye adım atıyor.

PRAMAC YAMAHA RESMEN AÇIKLADI

Pramac Yamaha, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026 itibarıyla takıma katılacağını açıkladı.

2026 sezonunda geçerli olacak bu anlaşmayla birlikte Razgatlıoğlu, MotoGP’de yarışan ilk Türk sporcu olacak ve Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıracak. 2024 MotoGP sezonunun şampiyonu Pramac Racing ile anlaşan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha’nın fabrika destekli motoruyla piste çıkacak. Geçtiğimiz sezonu Ducati ile tamamlayan takım, bu sezonda Yamaha ile yarışmaya başlamıştı.

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TÜRK MOTOR SPORLARI İÇİN DE TARİHİ BAŞARI

Toprak’ın MotoGP’ye geçişi, yalnızca kişisel kariyerinde bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Türkiye’nin motor sporları tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarı olarak da kayda geçiyor.

Kariyerinin Dönüm Noktaları

1996 yılında Sakarya’da doğan Toprak Razgatlıoğlu, 5 yaşında motor üzerine çıktı. 16 yaşında İstanbul Park’ta pist rekoru kırarak Türkiye Pist Birinciliğini elde etti. 2012’de ise İspanya'da yapılan Red Bull MotoGP Rookies Cup seçmelerini kazanarak, Türkiye'nin en genç pilotlarından biri oldu. Supersport 600 Avrupa serisinde elde ettiği derecelerle dikkat çeken Razgatlıoğlu, Superstock 1000 ve ardından Superbike klasmanında sergilediği güçlü performansla dünya çapında tanındı.

Agresif ancak kontrollü yarış stili, kazanma arzusu ve mücadeleci yapısıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başaran Toprak, Türkiye’de Motor Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonalarda da 2009, 2011 ve 2012’de zaferler kazandı.