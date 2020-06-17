Toprak Razgatlıoğlu: "Kenan Sofuoğlu’nun bendeki emeği de yeri de çok büyük..."

Spor Arena | Uğur Yapıcı

Dünya Superbike Şampiyonasında yarışan genç pilotumuz Toprak Razgatlıoğlu pistteki başarılarını gelen tekliflerle bir kez daha neticelendiriyor. Razgatlıoğlu son olarak MotoGP’den teklif alırken, sorularımıza verdiği içten yanıtlarla en büyük hedefini ve başarısındaki önemli noktaları açıkladı.

Toprak’ın sorularımıza verdiği yanıtlar şu şekilde:

MotoGP'den teklif alarak yine büyük bir başarıya imza attın, teklif ilk geldiğinde neler hissettin, nasıl yorumluyorsun?

Moto GP’den teklif aldığımda ilk şunu düşündüm. Başarılı oldukça tabii ki her yerden teklif alabiliriz. Benim de mutlu olduğum konu bu oldu. Yani ben başarılı oldum ki bana Moto GP’den teklif aldım. Bu teklif sadece bu seviyede yarışmam için yapılmış bir teklifti. Yani detayları konuşulmuş ve netleşmiş bir teklif değil. Daha önce söylemiştim. "MotoGP'de yarışma gibi bir hayalim yok. Ama belki Dünya Superbike Şampiyonası'nda hedefimiz olan şampiyonluğa eriştikten sonra MotoGP'nin kapıları daha kuvvetli bir şekilde açılabilir. Fakat şu an tek bir hedefimiz var. O da Dünya Superbike Şampiyonası’nda şampiyonluk.

Kenan Sofuoğlu, ‘Toprak’ın da hoşuna giderse beraber MotoGP’ye geçeceğiz’ dedi. Nasıl yorumluyorsun ?

Moto GP’den gelen teklif, ne kadar doğru adımlarla ilerlediğimizin bir kanıtı. Fakat şu an aklımdaki şey transferim değil. Tek bir hedefim var, o da Dünya Superbike Şampiyonası’nda şampiyon olmak. Çünkü buraya gelmek için çok emek verdik. Bu şampiyonluk geldikten sonra tabii ki Kenan Ağabey ve Red Bull ekibimizle konuşup Moto GP’ye geçip geçmeme konusunda değerlendirme yaparız.

Kenan Sofuoğlu’ndan aldığın destek ve tavsiyeler hedeflerini ne kadar kolaylaştırıyor?

Kenan Sofuoğlu’nun bendeki emeği de yeri de çok büyük. Kolay değil bir dünya şampiyonundan tavsiyeler alıyorum. Buralara gelebilmem için Kenan Ağabey elimden tuttu ve bana bu yolu açtı. Onu açtığı yolda çok kolay bir şekilde Dünya Superbike Şampiyonası’na kadar geldim. Onun desteği olmasa yurt dışında yarışabilirdim ama Dünya Şampiyonası’na gelebileceğimi zannetmezdim. Onun desteği ve verdiği akılla çok faklı bir yerde olduğumu düşünüyorum. Tabii sadece kendisinin verdiği destek de yeterli değil. Bizim de başarılı olmamız gerekiyordu bu seviyede yarışmak için.

Kenan ağabey benim için çok önemli bir yol gösterici olarak her anımda yanımda oluyor. Ve onun hayatını anlatan Köklere Dönüş belgeselinde ufak da olsa yer almanın mutluluğunu yaşıyorum. Bizim bildiklerimizi, yaşadıklarımızı içeren, Türkiye’nin efsane sporcusu Kenan Sofuoğlu’nun acılardan başarılara doğru tırmanışını anlatan bu belgesel, benim gibi diğer genç sporu arkadaşlarıma da ilham oluyor.

Superbike şampiyonluğu en büyük hedefin. Toprak Razgatlıoğlu’na bu şampiyonluk ne kadar yakın?

Bu sene başında Türkiye motosporları hatta Türk sporu için çok önemli bir transfer gerçekleştirerek Yamaha’nın fabrika takımında geçtim. Benim bu takıma transferim aslında çok büyük bir olay. Motosikletin içinde olanlar ise nasıl büyük bir işe imza attığımızı biliyorlar. Ve bu takımla şampiyon olmak istiyorum. Sezona da çok iyi başladık. İlk yarışı kazandık. İkinci yarışta teknik bir arıza yaşadık. Tekrardan sezon başlayacak. Ve biz hala kendimizi güçlü ve hazır hissediyoruz. Dünya zor dönemlerden geçerken bile biz antrenman yaptık. Sonuçta takvim kısaldı. 13’ten 6 yarışa düştü. Zor bir mücadele olacak ama bu sezon dünya şampiyonu olmak için elimizden geleni yapacağız.

Koronavirüs salgını yüzünden MotoGP’nin Taylan, Fransa, ABD gibi birçok ayağı ertelenmişti, salgının motor sporlarına etkisini nasıl olacağını düşünüyorsun?

Bu salgın tüm dünyayı etkiledi. Aslına bakılırsa dünya durdu. Ama Temmuz ayı ile birlikte yeniden başlıyoruz. Moto GP takvimini açıkladı. Bizim takvimimiz açıklandı. Umarım her şey eski haline de dönecek. Yarışmayı gerçekten çok özledim. Kuşkusuz ki gerçek yarış temposu başka bir şey. Ama yine de kendimi şanslı addediyorum. Çünkü ben neredeyse sürekli antrenmanlarıma devam etme şansına sahip oldum. Birçok kişi için yarış ritmine geri dönmek o kadar da kolay olmayacak. Bence en büyük etki bu olacak. Ama tabii ki benim tek bir düşüncem var. Tekrar pistlere dönelim, yarışlar başlasın. Ben de şampiyonluk yolunda çaba sarf etmeye devam edeyim.

Motorsporlarıyla özdeşleşmiş uluslararası bir firmanın yani Red Bull sporcususun. Bu senin için ne ifade ediyor, sana nasıl bir katkı sağlıyor?

Red Bull sporcusu olmak herkesin hayalidir. O şapkayı takmak benim de hayalimdi. 2014’ün sonlarında Red Bull ailesine katılmak nasip oldu. O günü unutamıyorum, çok mutlu olmuştum. Red Bull sporcusu olmak hep daha iyisini yapma hissiyatını da beraberinde getiriyor. Her yarış, bu sorumlulukla daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Red Bull ailesinin bir parçası olmaktan çok gururlu ve mutluyum. Red Bull her konuda yanımızda. İyi günümüzde, kötü günümüzde hep bizimle. İyi ki Red Bull sporcusu olmuşum.