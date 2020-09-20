MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriToprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi! Hastaneye kaldırıldı...
GeriMotor Sporları Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi! Hastaneye kaldırıldı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 11:44 | Son Güncelleme:

Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi! Hastaneye kaldırıldı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi! Hastaneye kaldırıldı...
Abone Olgoogle-news

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'da ısınma turları atarken kaza geçirdi. Milli sporcu ilk kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan alınan bilgiye göre Toprak, Katalunya-Barselona Pisti'nde bu sabah ısınma turları sırasında 13. virajda kaza geçirdi. Motorundan düşen Toprak, ilk olarak pistin medikal merkezinde kontrolden geçirildikten sonra ileri tetkikler için hastaneye götürüldü.

Milli motosikletçi Toprak'ın bugünkü yarışa katılamayacağı bildirildi.

Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi Hastaneye kaldırıldı...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle