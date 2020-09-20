Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi! Hastaneye kaldırıldı...

Türkiye Motosiklet Federasyonundan alınan bilgiye göre Toprak, Katalunya-Barselona Pisti'nde bu sabah ısınma turları sırasında 13. virajda kaza geçirdi. Motorundan düşen Toprak, ilk olarak pistin medikal merkezinde kontrolden geçirildikten sonra ileri tetkikler için hastaneye götürüldü.



Milli motosikletçi Toprak'ın bugünkü yarışa katılamayacağı bildirildi.

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