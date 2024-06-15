Toprak Razgatlıoğlu İtalya’da zirvede

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Red Bull TV’de yayınlanan hafta sonunun ilk yarışına pole pozisyonunda başlayan Razgatlıoğlu, bitime 18 tur kala liderliği Gardner’ın elinden alarak yarışı galibiyetle tamamladı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, pole pozisyonunda başladığı 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 4. durağında bitime 18 tur kala en yakın rakibi Gardner’ı geride bıraktı. Kalan turlarda da liderliği elden bırakmayan Razgatlıoğlu, hafta sonunun ilk yarışını galibiyetle tamamladı.

Genel puan tablosunda son şampiyon Alvaro Bautista’nın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alan Razgatlıoğlu, elde ettiği galibiyetle puanını 117’den 142’ye yükselterek genel klasmanda liderliğin sahibi oldu.

WSBK’da sezonun 4. etabı 16 Haziran Pazar günü TSİ 15:00’te koşulacak olan ikinci yarışla devam edecek ve Red Bull TV ekranlarından canlı yayınlanacak.