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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 16:56 | Son Güncelleme:

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 7. oldu

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Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 7. oldu
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'daki ikinci yarışı 7. sırada bitirdi.

İspanya'da MotorLand Aragon Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, piste çıktı.

PATA Yamaha takımı adına yarışan Toprak, yarışı 7. sırada tamamladı.

Yarışı, Büyük Britanyalı Jonathan Rea birinci, İtalyan Michael Ruben Rinaldi ikinci, Büyük Britanyalı Scott Redding üçüncü sırada bitirdi.
Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanda 147 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Öte yandan Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Can Öncü'nün, İspanya MotorLand Aragon pistindeki sezonun beşinci ayak ikinci yarışını bırakmak zorunda kaldığı bildirildi.

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