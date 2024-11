Toprak Razgatlıoğlu: Herkes kariyerimin biteceğini düşünürken şampiyon oldum

Haberin Devamı

İspanya'da gerçekleştirilen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağının ilk yarışında ikinci olarak puanını 493'e çıkaran motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 4 bin 423 kilometre uzunluğa sahip Circuito de Jerez Pisti'nde koşulan yarışta 2. kez dünya şampiyonluğunu ilan etti. Yamaha takımıyla 2021 yılında ilk Dünya Superbike şampiyonluğunu alan Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda da yeni takımı Rokit BMW’ye aynı duyguları yaşattı. Sezonda 17 birincilik, 6 ikincilik, 2 üçüncülük elde eden Razgatlıoğlu, 2024 sezonunda toplam 25 kez podyuma çıktı.



"HİÇ ŞAMPİYON OLMAMIŞ BİR MARKAYI ŞAMPİYON YAPTIK"

Yeni takımına ilki yaşatan Toprak Razgatlıoğlu, “Açıkçası çok mutluyum çünkü bugüne kadar hiç şampiyon olmamış bir markayı şampiyon yaptık. Tabii ki de bu bir takım çalışmasıydı, tek başına olabilecek bir şey değildi herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Çünkü herkes şampiyonluğu bekliyordu. Zorlu bir sezondu ve sezonun içerisinde büyük bir kaza geçirdim. Yaklaşık 1 aylık süreçte iki tane yarışı kaçırdık. Sonrasında geri döndük ve şampiyonluğu elde ettik. Bu çok inanılmaz bir hikaye oldu benim kariyerimde, özellikle bu sene en anlamlı şampiyonluk olmuş oldu benim için. Bu zorlu süreci Dünya Şampiyonu olarak bitirmek bambaşka bir şey” cümlelerine yer verdi.



"BELKİ BİRKAÇ KEZ DAHA KAZANIRIM"

Haberin Devamı

Dünya şampiyonluğu hedefinden vazgeçmediğini de aktaran Razgatlıoğlu, “Kariyerimin 10 senesi daha var, Allah izin verirse. 10 sene içerisinde artık kaç defa şampiyonluk elde ederiz veya nasıl bir sezon geçiririz bunu hep birlikte göreceğiz. Ben her çıktığım yarışta elimden gelenin en iyisini yapıyorum çünkü orada Türk bayrağımızı dalgalandırıyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz. En iyi şekilde orada bayrağı ve ülkemizi temsil etmeye çalışıyorum. İnşallah Kenan Sofuoğlu gibi en az 5 kez dünya şampiyonluğu elde ederim. Aslında böyle bir hayalim yok ama sadece olursa tabii ki de çok mutlu olurum. Benim tek bir hayalim vardı, o da bir gün dünya şampiyonu olmak ve Allah iki tane nasip etti. Önümde 10 sene daha var, belki birkaç kez daha Dünya Şampiyonluğunu kazanırım” diye konuştu.



Yeni sezonda 1 numara ile yarışacak olan Toprak Razgatlıoğlu, “1 numara aslında biraz stresli bir rakam, dünya şampiyonluğunu temsil ediyor. Takıma da dedim; daha fazla çalışmamız lazım çünkü seneye 1 numarayı taşıyacağız ve senenin sonunda o 1 numarayı tekrar motorun üzerinde tutmamız, şampiyon olmamız gerekiyor. Herkes şu an canla başla uğraşıyor. Sezona iyi başlar ve devam edersek belki tekrar bir dünya şampiyonluğu daha elde ederiz. Sezon 10 ay sürüyor, uzun bir süre ve her çıktığınız yarışta başarılı olarak değerli puanlar toplamanız lazım. İnşallah seneye de bir dünya şampiyonluğu elde edersek bu bizim için efsane olur” şeklinde konuştu.



"HERKES KARİYERİMİN BİTECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ"

Haberin Devamı

Anlaştığı marka sebebi ile herkesin kariyerini bitireceğini düşündüğü sezonda tekrar şampiyonluk kazanan başarılı sporcu, “Yeni markaya seçtikten sonra herkes kariyerimin biteceğini düşündü. Çünkü o güne kadar kazanan bir takım değildi. Ama tabii ki biz o takımı dünya şampiyonu yapmış olduk. Şimdi artık inanmayan insanlar muhtemelen, ‘Biz zaten biliyorduk’ diye söylemlerde bulunuyorlar, genelde öyle söylerler. Şu anda herkes inanıyor ve herkes markamın iyi bir motor olduğuna inanmaya başladı. Bir yandan da aslında bizim pilotaj olarak nasıl bir seviyede olduğumuzu ortaya koymuş oldu. Kazan kazan oldu, ben markamı farklı bir yere taşıdım, markam da beni sürücü olarak veya yetenek olarak farklı bir yere çıkardı. İnşallah seneye de devam eder böyle” ifadelerini kullandı.