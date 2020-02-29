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Haber Giriş: 29.02.2020 - 08:26,Son Güncelleme:/

Toprak Razgatlıoğlu göğsümüzü kabarttı!

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Toprak Razgatlıoğlu göğsümüzü kabarttı!
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Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Phillip Island Grand Prix'sinde zafere ulaştı.

Superbike Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Phillip Island Grand Prix'sini milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu kazandı.

Genç sporcumuz, 33:48.344'lük derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı ve şampiyonluk favorileri arasında gösterildiği sezona galibiyetle başladı.

Büyük sevinç yaşayan Toprak Razgatlıoğlu, asker selamı verdi ve zaferini kahraman Mehmetçik'e armağan etti.

Toprak Razgatlıoğlu göğsümüzü kabarttı



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