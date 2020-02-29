Toprak Razgatlıoğlu göğsümüzü kabarttı!
Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Phillip Island Grand Prix'sinde zafere ulaştı.
Superbike Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Phillip Island Grand Prix'sini milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu kazandı.
Genç sporcumuz, 33:48.344'lük derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı ve şampiyonluk favorileri arasında gösterildiği sezona galibiyetle başladı.
Büyük sevinç yaşayan Toprak Razgatlıoğlu, asker selamı verdi ve zaferini kahraman Mehmetçik'e armağan etti.
🇹🇷 Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışında zafere ulaştı.pic.twitter.com/xUj1o7E1uc— Spor Arena (@sporarena) 29 Şubat 2020
What a phenomenal start to the season🤩@toprak_tr54 wins at Phillip Island in one of the closest finishes in #WorldSBK history.#AUSWorldSBK 🇦🇺 pic.twitter.com/SM3hJUW8En— WorldSBK (@WorldSBK) 29 Şubat 2020
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