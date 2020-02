Toprak Razgatlıoğlu göğsümüzü kabarttı!

Superbike Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Phillip Island Grand Prix'sini milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu kazandı.

Genç sporcumuz, 33:48.344'lük derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı ve şampiyonluk favorileri arasında gösterildiği sezona galibiyetle başladı.

Büyük sevinç yaşayan Toprak Razgatlıoğlu, asker selamı verdi ve zaferini kahraman Mehmetçik'e armağan etti.

What a phenomenal start to the season🤩@toprak_tr54 wins at Phillip Island in one of the closest finishes in #WorldSBK history.#AUSWorldSBK 🇦🇺 pic.twitter.com/SM3hJUW8En