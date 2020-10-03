Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da 6. oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, 4 bin 411 metre uzunluğundaki Magny-Cours pistinde yapılan yarışa Toprak Razgatlıoğlu 13. cepten başladı.



PATA Yamaha takımıyla adından söz ettiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yarışı 6. sırada tamamladı.



Milli sporcu, yarın TSİ 12.00'de SuperPole yarışına katılacak, saat 15.00'te ise hafta sonunun ikinci yarışında ter dökecek.

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