Toprak Razgatlıoğlu başarısının sırrını Spor Arena'ya anlattı: 'Başaramazsın dediler, efsane olduk'

Haberin Devamı

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nı 527 puanla şampiyon tamamlayan ve 18 defa birincilik yaşayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Spor Arena'dan Gamze Türk'ün sorularını yanıtladı.

Yaşadığı başarıları, kırdığı rekorları ve gelecek hedeflerini anlatan Razgatlıoğlu, çok özel açıklamalarda bulundu.

RÖPORTAJI YOUTUBE'DAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İşte Toprak Razgatlıoğlu'nun açıklamaları

- İkinci kez Superbike şampiyonu olmak neler hissettiriyor?

Bu sene benim için özel oldu. BMW markasının iki tekerde bugüne kadar dünya şampiyonluğu yok. BMW ile bu şampiyonluk tarih yazmak gibi oldu. BMW fabrikasında bir efsane olduk. Yaklaşık 101 yıldır motosiklet sektöründeler ve ilk defa Dünya şampiyonluğu kutlaması yaptılar. BMW ile anlaşmak kolay bir karar değildi. “Kariyerini bitireceksin” diye birçok kişi söyledi ve yazdı. Herkesin başaramazsın dediğini başarmak gerçekten çok ayrı bir şeymiş.

Haberin Devamı

- 13 yarış üst üste kazandın. Nerede bu seri bitecek korkusu yaşadın mı?

Kesinlikle. Aslında 11’inciliğim biraz stresliydi. Zaten rekor 11’di ve iki kişi 11 birincilik elde etmiş arka arkaya. Ben de ona dahil olduktan sonra, “Acaba yeni rekoru kırabilecek miyim?” stresi geldi. Stresli bir şekilde çıktım yarışa ve 12’nci birinciliğimi aldım ve yeni bir rekor kırdım. Arka arkaya birinci olmak gerçekten zor, o tempoyu yakalamak zor oluyor. 13 birinciliği aldıktan sonra diğer yarışımız Fransa’daydı. Fransa’da antrenman seanslarında geçirdiğim kazadan sonra yarışa çıkamadım. Eğer o yarışa çıkmış olsaydım ki benim favori olduğum pistti orası. Yüzde 90 16’ncı birinciliğime ulaşacaktım. Çünkü en sevdiğim pist ve çok hızlıydım orada. Bakalım belki seneye.

- Korkutucu bir kaza geçirdin. O süreci nasıl atlattın?

Süreç aslında bir ay kadar sürdü. Bir ay içerisindeki psikoloji biraz farklıydı. Bir an önce geri dönmem ve şampiyonluğu birine kaptırmamam gerekiyordu. Avusturya’ya gittim, RedBull’un özel bir yeri var, sporcu doktorları var. İki buçuk hafta orada kaldım. Çok ilgilendiler ve beni en hızlı şekilde yarışa yetiştirdiler. Biraz riskliydi yarışa dönmem çünkü herhangi bir kaza sonucu kalıcı bir şey olabilirdi. Bu riski bütün sporcular alır diye düşünüyorum. Düşmekten korkmayanlar bununla baş edebilir diye düşünüyorum. Yarış başladıktan sonra bir kere bile aklıma gelmedi. Adrenalin ya da stresten onu hiç hissetmiyorsunuz. Kolay oldu aslında benim için yarış hiç zor değildi. Çok güzel bir hikaye yazmış olduk.

Haberin Devamı

- “Birinci olmak İstiklal Marşını dinletmek demek” demiştin. O anlarda ne hissediyorsun?

18 defa birinci olduk. 18 defa birincilik 18 defa İstiklal Marşını okutmak demek. Organizasyon İstiklal Marşını ezberledi. Daha önce İspanya ve İtalya’nın milli marşlarını duyuyorduk şimdi çoğu kişi milli marşımızı dinliyor. Bu çok güzel bir şey ve gurur duyuyorum. Orada göğsümüzü kabartarak İstiklal Marşımızı okuyoruz ve bayrağımızı dalgalandırıyoruz.

- Kutlamada ilginç bir konsept vardı. Fikir kimden çıktı?

13 kez birinci olduk, şampiyonluğa gidiyoruz, BMW ile inanılmaz şeyler yapıyoruz. Artık insanlar bana “Uzaylı” yazmaya başladı. Bunları görünce aklıma o geldi. Sonra bizim tüm yarışlarımıza gelen Türk abiler, “Ben yaparım” dedi, yaptık. Maske buldular. Maskeyi de kaskın içine giyemiyorum. Kasklarla kilo ölçümü yapılıyor. Ben de kilo ölçümü yapıldıktan sonra kaskı çıkardım, maskeyi yakıp bizim ekibin yanına geldim. Çok güzel oldu. Seneye kutlamaya kadar getirirsek işi daha profesyonel yapacağız.

Haberin Devamı

- “EL TURCO” lakabı nasıl ortaya çıktı?

Arjantin’e gitmiştim. Birinci oldum, podyuma çıkarken herkes bana “El Turco” diye bağırmıştı. Hoşuma gitti. Sonra düşündüm, “Tuluma Toprak yerine El Turco yazayım” dedim. Dizayn yaptım. Benim hoşuma gidiyor. Bir marka haline geldi.

- MotoGP için konfor alanından çıkacaksın. Başarılı olacağını düşünüyor musun?

Konfor alanından çıkacağım. Benim en kötü sonucum podyum. Artık sevinmemeye başladım, ikinci, üçüncü bitirince yüzüm gülmüyor. MotoGP tamamen bambaşka bir dünya çünkü farklı motor, farklı lastik, farklı şase, her şey bambaşka ve sürüş stili çok değişik motorun. Superbike’ta takım değiştirince çok bir şey değişmiyor, sadece motorun farklı bir karakteri var. Ama GP’ye geçtiğimde kendime göre ayarlayabilirsem başarılı olacağımı düşünüyorum. Tabii iyi bir anlaşma gerekiyor. 2026 yılında serbestim. İnşallah MotoGP olur diyorum. Ben oraya gidip “MotoGP’de yarışan ilk Türk olmak” değil başarı elde etmek istiyorum. Reklam amaçlı istesem 3 sene önce gitmiştim.