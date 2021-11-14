Toplu Sonuçlar: TFF 3. Lig'de 12. hafta tamamlandı

Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Çatalcaspor-Bursa Yıldırımspor: 0-0
Nevşehir Belediyespor-Batman Petrolspor: 0-2
Karaman Belediyespor-Bergama Belediyespor: 1-1
1954 Kelkit Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 2-1
Osmaniyespor-Başkent Gözgözler Akademi: 1-2
Artvin Hopaspor-Formül Erbaaspor: 1-0
Elazığspor-Hendekspor: 1-1
3. Grup:
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
Mardin 1969-Orduspor 1967: 0-0
Esenler Erokspor-Ceyhanspor: 4-0
Fethiyespor-Çankaya: 1-0
Belediye Derincespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0
Karşıyaka-Modafen: 1-1
Ağrı 1970-Edirnespor: 2-1
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Kardemir Karabükspor: 4-0