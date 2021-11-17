Toplu Sonuçlar: TFF 3. Lig 2. Grup'ta 13. hafta oynandı

Müsabakaların sonuçları şöyle:
Hacettepe-68 Aksaray Belediyespor: 0-2
Kızılcabölükspor-Kuşadasıspor: 4-0
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-1
Siirt İl Özel İdaresi-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 3-2
Alagöz Holding Iğdır-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 3-3
Bayrampaşa-Bitexen Düzcespor: 0-0
Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-0
İskenderunspor-Çarşambaspor: 3-0
52 Orduspor-Yomraspor: 1-1
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Ezeli rekabette Fenerbahçe ve Galatasaray 394. kez karşı karşıya gelecek...