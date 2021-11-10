Toplu Sonuçlar: TFF 2. Lig'de 12. hafta maçları oynandı

Beyaz ve Kırmızı Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Beyaz Grup
Eskişehirspor-Isparta 32: 2-1
Teco Karacabey Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu: 1-2
Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-1
Kırklarelispor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-0
Pazarspor-Bucaspor 1928: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler-Zonguldak Kömürspor: 0-0
Kırşehir Belediyespor-Uşakspor: 1-1
Nazilli Belediyespor-Pendikspor: 0-0
Ankara Demirspor-Akhisarspor: 1-0
- Kırmızı Grup
Serik Belediyespor-Niğde Anadolu FK: 3-2
Kahramanmaraşspor-İnegölspor: 0-1
Sivas Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 0-1
An Zentum Bayburt Özel İdare-Ankaraspor: 1-0
Sarıyer-Somaspor: 1-1
Çorum FK-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-1
Ergene Velimeşespor-Diyarbekirspor: 0-0
Sakaryaspor-Afjet Afyonspor: 2-0
Turgutluspor-Adıyaman FK: 2-2
Etimesgut Belediyespor-Bodrumspor: 0-0