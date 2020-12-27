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Toplu Sonuçlar | Misli.com 3. Lig'de erteleme maçları oynandı!
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 2 erteleme maçı oynandı.
Düzcespor, 7. hafta erteleme maçında Düzce 18 Temmuz Stadı'nda ağırladığı Karbel Karaköprü Belediyespor ile 1-1 berabere kalırken, 9. hafta erteleme karşılaşmasında Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Başpınar Stadı'nda konuk ettiği Kozanspor FK'yi 1-0 mağlup etti.
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