Toplu sonuçlar: Misli.com 3. Lig'de 3 grupta 24 maç oynandı
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 21. hafta, 2 ve 3. gruplarda ise 24. hafta maçları oynandı.
4. Grup'ta 24. hafta müsabakaları yarın yapılacak.
Ligde oynanan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Bucaspor 1928-Payasspor: 3-0
Nevşehir Belediyespor-Belediye Derincespor: 0-1
Artvin Hopaspor-Arnavutköy Belediyespor: 1-1
1877 Alemdağspor-Manisaspor: 2-1
Fatsa Belediyespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-0
Çankaya-Antalya Kemerspor: 1-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Ofspor: 1-3
Kızılcabölükspor-Diyarbekirspor: 0-1
2. Grup:
Yomraspor-Fethiyespor: 2-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Ceyhanspor: 4-1
Karaman Belediyespor-Kahta 02: 1-1
Tekirdağspor-Mardin Fosfatspor: 1-1
Yozgatspor 1959-İskenderun: 0-4
Darıca Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor: 0-1
Nazilli Belediyespor-Halide Edip Adıvar: 1-1
Atlas Maden Çengelköyspor-Tokatspor: 3-0
3. Grup
Osmaniyespor-Esenler Erokspor: 2-0
Altındağspor-Gölcükspor: 3-1
Şile Yıldızspor-Elazığ Karakoçan: 3-1
İçel İdmanyurdu-Yalovaspor: 2-1
Batman Petrolspor-Cizrespor: 1-1
Karşıyaka-Çatalcaspor: 3-3
Somaspor-Arhavispor: 3-0
Erbaaspor-Isparta 32: 3-1
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