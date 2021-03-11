Toplu Sonuçlar: Misli.com 3. Lig'de 3 grupta 23 maç oynandı
Futbolda Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 22'nci, 2 ve 3. Grup'ta ise 25. hafta mücadelesi bir maç dışında tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. Lig'de üç grupta alınan sonuçlar:
- 1. Grup
Manisaspor-Artvin Hopaspor: 0-4
Payasspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-2
Antalya Kemerspor-Fatsa Belediyespor: 0-1
Bucaspor 1928-1877 Alemdağspor: 2-0
Arnavutköy Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 2-1
Belediye Derincespor-Kızılcabölükspor: 0-2
Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-3
Ofspor-Çankaya: 3-0
- 2. Grup
İskenderun-Tekirdağspor: 3-0
Mardin Fosfatspor-Karaman Belediyespor: 1-0
Kahta 02-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
Ceyhanspor-Yomraspor: 1-1
Ağrı 1970-Atlas Maden Çengelköyspor: 1-0
Tokatspor-Nazilli Belediyespor: 1-1
Halide Edip Adıvarspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0
Not: Belediye Kütahyaspor-Yozgatspor 1959 karşılaşması yarın saat 14.00'te Dumlupınar Stadı'nda oynanacak.
- 3. Grup
Çarşambaspor-Somaspor: 3-3
Arhavispor-Karşıyaka: 2-1
Çatalcaspor-Batman Petrolspor: 0-0
Cizrespor-İçel İdmanyurdu: 2-2
Yalovaspor-Şile Yıldızspor: 1-2
Elazığ Karakoçan-Altındağspor: 1-1
Gölcükspor-Osmaniyespor: 1-2
Esenler Erokspor-Erbaaspor: 3-1
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...