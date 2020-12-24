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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 16:22 | Son Güncelleme:

Toplu Sonuçlar | Misli.com 3. Lig'de 15. hafta maçları tamamlandı!

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Toplu Sonuçlar | Misli.com 3. Lig'de 15. hafta maçları tamamlandı!
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Futbolda Misli.com 3. Lig'de 1, 2 ve 3. Grup'ta 15. hafta maçları oynandı.

Dördüncü grupta 15. hafta karşılaşmaları ise dün tamamlanmıştı.

Ligde 3 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-0
Çankaya Futbol Kulübü-Nevşehir Belediyespor: 1-5
Fatsa Belediyespor-Artvin Hopaspor: 0-0
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-1877 Alemdağspor: 1-1
Antalya Kemerspor-Bucaspor 1928: 0-4
Ofspor-Manisaspor: 1-0
Diyarbekirspor-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-3
Payasspor-Belediye Derincespor: 3-1

2. Grup:

İskenderun Futbol Kulübü-Mardin Fosfatspor: 0-1
Belediye Kütahyaspor-Kahta 02: 1-0
Halide Edip Adıvarspor-Ceyhanspor: 1-0
Tokatspor-Fethiyespor: 1-0
Ağrı 1970-Yomraspor: 2-2
Çengelköy Futbol Yatırımları-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0
Nazilli Belediyespor-Karaman Belediyespor: 1-1
Darıca Gençlerbirliği-Tekirdağspor: 3-1

3. Grup:

Yalovaspor-Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü: 0-1
Cizrespor-Gölcükspor: 2-1
Çatalcaspor-Esenler Erokspor: 0-2
Arhavispor-Isparta 32: 1-3
Çarşambaspor-Erbaaspor: 2-1
Somaspor-Osmaniyespor: 3-2
Karşıyaka-Altındağspor: 0-0
Batman Petrolspor-Şile Yıldızspor: 0-1

Toplu Sonuçlar | Misli.com 3. Ligde 15. hafta maçları tamamlandı

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