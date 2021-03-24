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GeriFutbol Toplu Sonuçlar: Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta oynandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.03.2021 - 17:34 | Son Güncelleme:

Toplu Sonuçlar: Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta oynandı

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Toplu Sonuçlar: Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta oynandı

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta müsabakaları sona erdi.

Grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1877 Alemdağspor-Artvin Hopaspor: 1-0
Bucaspor 1928-Nevşehir Belediyespor: 2-0
Manisaspor-Kızılcabölükspor: 0-0
Arnavutköy Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-2
Belediye Derincespor-Çankaya: 3-1
Diyarbekirspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Ofspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-1
Payasspor-Antalya Kemerspor: 1-1

 

Toplu Sonuçlar: Misli.com 3. Lig 1. Grupta 24. hafta oynandı

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