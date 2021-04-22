MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriToplu Sonuçlar: Misli.com 2. Lig'de 35. hafta oynandı
GeriFutbol Toplu Sonuçlar: Misli.com 2. Lig'de 35. hafta oynandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 17:35 | Son Güncelleme:

Toplu Sonuçlar: Misli.com 2. Lig'de 35. hafta oynandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Toplu Sonuçlar: Misli.com 2. Lig'de 35. hafta oynandı

Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı grupta 35. hafta maçları yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup
Anagold 24Erzincanspor-Niğde Anadolu: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Demirspor: 0-2
Gümüşhanespor-Sarıyer: 0-3
Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor: 2-0
Zonguldak Kömürspor-Manisa: 0-0
Hacettepe-Çorum: 1-1
Uşakspor-Kocaelispor: 2-0
Şanlıurfaspor-Afjet Afyonspor: 1-0
Hekimoğlu Trabzon-İnegölspor: 2-2

- Kırmızı Grup
Bodrumspor-Bayburt Özel İdare: 2-3
Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor: 2-2
Sakaryaspor-Kardemir Karabükspor: 3-1
Pazarspor-Turgutluspor: 2-0
Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0
Kırklarelispor-GMG Kastamonuspor: 3-0
Tarsus İdman Yurdu-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-2
Mamak-Pendikspor: 1-6
Eyüpspor-Sivas Belediyespor: 3-1
Kırşehir Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0

 

Toplu Sonuçlar: Misli.com 2. Ligde 35. hafta oynandı

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi