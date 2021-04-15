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GeriFutbol Toplu Sonuçlar: Misli.com 2. Lig'de 34. hafta maçları oynandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 17:25 | Son Güncelleme:

Toplu Sonuçlar: Misli.com 2. Lig'de 34. hafta maçları oynandı

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Toplu Sonuçlar: Misli.com 2. Lig'de 34. hafta maçları oynandı

Misli.com 2. Lig'de 34. hafta maçları tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Afjet Afyonspor-Hekimoğlu Trabzon: 3-3
Kocaelispor-Şanlıurfaspor: 2-1
Çorum-Uşakspor: 0-1
Manisa-Hacettepe: 0-0
Sarıyer-Zonguldak Kömürspor: 1-1
Ankara Demirspor-Sancaktepe: 2-1
Ergene Velimeşespor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
Niğde Anadolu-Kahramanmaraşspor: 4-1
İnegölspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0

1922 Konyaspor 0-1 Eyüpspor (Erencan Yardımcının golü)
1922 Konyaspor 0-1 Eyüpspor (Erencan Yardımcı'nın golü)

- Kırmızı Grup

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Eyüpspor: 0-1
Bayburt Özel İdare-Karacabey Belediyespor: 0-0
Tetiş Yapı Elazığspor-Bodrumspor: 4-3
Pendikspor-Kırşehir Belediyespor: 2-1
Sivasspor Belediyespor-Mamak: 7-1
GMG Kastamonuspor-Tarsus İdmanyurdu: 2-0
Etimesgut Belediyespor-Kırklarelispor: 2-1
Turgutluspor-Silahtaroğlu Vanspor: 2-1
Kardemir Karabükspor-Pazarspor: 1-2
Serik Belediyespor-Sakaryaspor: 0-3

 

Toplu Sonuçlar: Misli.com 2. Ligde 34. hafta maçları oynandı

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