Topa hakim olmak yetmez, pozisyon üretmeyi bileceksin

Banu YELKOVAN - Sergen Yalçın milli maç arasından sonra kendisine uzatılan mikrofonlara, “Kalan 8 haftada kimsenin tulum çıkaracağını zannetmiyorum. Biz de puan kaybedeceğiz, rakipler de...” derken öngörüsünün bu kadar doğru çıkacağını belki kendisi de beklemiyordu. Beşiktaş, oynadığı güzel futbolla rüzgar gibi esip puan farkını açtığı Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta 7 puan bırakınca, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2’ye düşmüş, farkla birlikte sanki oyun kalitesi de düşmüştü. Sahadaki etkisiz futbolu ve motivasyon eksikliğini sadece Aboubakar’ın eksikliğiyle anlatmak zordu. Sivas maçını mutlak üç puanla kapatarak en yakın rakibinin ‘bay’ geçeceği haftada farkı 5’e çıkarıp zirvede rahat bir nefes almak istiyorlardı ancak bu hesapların ligin en zorlu deplasmanlarından birine denk gelmesi kötü oldu.

RIZA ÇALIMBAY TAKIMI

Tam bir ‘Rıza Çalımbay takımı’na dönüşen ve teknik direktörünün karakterini futbol olarak sahaya yansıtan Sivasspor ise 12 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyordu kuşkusuz. Talihin cilvesi, geçen hafta Beşiktaş’la aynı gün oynadıkları Gençlerbirliği maçında, tam tersi bir senaryoyla, 2-0 geriye düştükleri maçı, uzatma dakikalarında attıkları golle 3-2 kazanmış ve Avrupa potasına girmişlerdi.

KAOTiK BiR SEZON

Aboubakar’ın sakatlıktan dönmesiyle, onun yokluğunda yaşadığı gol sıkıntısını aşacağını düşünen ve tek hedefi 3 puan olan siyah beyazlılar maç boyunca topun hakimi oldu ancak pozisyon olarak istedikleri fırsatları yakalayamadılar. Hem pozisyon hem futbol açısından oyunu kilitleyen rakiplerine karşı tam bir kısırdöngüye dönen maçın ilk yarısı biterken gol umudu Kamerunlu tekrar sakatlanarak sahayı terk edince, Sivas savunmasını nasıl açacakları çıkmaza girdi. Yüzde 67 top hakimiyetiyle kapattıkları maçta 3 isabetli şutları olması belki de nasıl bir maç olduğunu açıklıyordu. Kaotik bir sezon yaşıyoruz. Sıkışık takvim ve Covid yüzünden hiçbir takım için öngörüde bulunmak kolay değil. Ligin için net olarak görebildiğimiz tek şey bizi nefes nefese bir yarış bekliyor.

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