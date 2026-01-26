Top toplayıcı çocuğa yardım eden Zeynep Sönmez o anları anlattı: 'Kim olsa aynı şeyi yapardı'

Haberin Devamı

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Australian Open’da tarihi bir başarıya imza atarak 3. tura kadar çıktı. Üçüncü turda elense de gerek gösterdiği performans gerekse sahaya koyduğu karakterle turnuvanın unutulmazları arasına girdi.

BAYGINLIK GEÇİREN TOP TOPLAYICININ YARDIMINA KOŞMUŞTU

Zeynep Sönmez'in dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova'yı setlerde 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldiği maç sırasında top toplayıcı çocuk sıcaktan dolayı fenalaşmıştı.

Çocuğun ayakta zor durduğunu fark eden Zeynep hemen koşarak yanına gitmiş ve saha kenarına kadar eşlik etmişti. Milli tenisçimizin bu davranışı tribünlerden alkış alırken dünya basınında da çok paylaşılmıştı.

O ANLARI ANLATTI: KİM OLSA AYNISINI YAPARDI

Zeynep Sönmez, top toplayıcı çocuğa yardım ettiği olayda yaşananları D-Smart ekranlarında şu sözlerle anlattı; "Avustralya o gün çok sıcaktı. Maç oynadığımız gün bulunduğumuz yer çok sıcaktı. Yani orada, benim kortumda böyle bir şey yaşandı. Ayrıca top toplayıcı da benim tarafımdaydı. Ben, herkesin benim yerimde olsa aynı şeyi yapacağını düşünüyorum. Orada kendisini çok kötü hissettiğini gördüm. Ayakta duramıyordu. Zaten kenara doğru yürürken tamamen bayıldı. Şu an gayet iyi. Sonraki gün gittiğimde nasıl olduğunu sorduğumda, evde dinlendiğini ve gayet iyi olduğunu söylediler. Dediğim gibi, bana denk gelmiş oldu bu ama benim yerimde bence kim olsaydı aynısını yapardı."