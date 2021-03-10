Top sektirerek ip atlayan Liv Cooke, Guinness Rekorlar Kitabı'nda

İngiltere, futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke’u konuşuyor.

Liv Cooke, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle rekor denemesi gerçekleştirdi.

Başkent Londra’daki Wembley Stadyumu’nda jüri önünde rekor denemesi yapan Liv Cooke, ip atlarken top sektirme rekoru kırdı.

Cooke, ip atlayarak, 30 saniyede 62 kez de top sektirdi. Guinness Rekorlar Kitabına giren Cooke, dünyada en fazla top sektirerek ip atlayan kadın sporcu oldu.

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