Tonio Teklic hedeflerini Spor Arena'ya açıkladı: Şampiyonluk istiyorum

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Geçen sene yaz transfer sezonunda Hırvatistan ekibi NK Varazdin’den Trabzonspor’a transfer olan Tonio Teklic, bordo-mavili ekipte toplam 6 maçta forma şansı buldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük’te geçiren Teklic, İstanbul ekibinde 12 maçta 1 asistlik performansa imza attı. Geçtiğimiz haftalarda TFF 1.Lig’in güzide takımlarından Erzurumspor FK ile anlaşan başarılı orta saha; Türk futbolundaki atmosfer, yeni sezondaki hedefleri, Trabzonspor’daki hayalleri, teknik direktör Nenad Bjelica ve Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livaković ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

HIRVAT FUTBOLCU TONİO TEKLİC’İN ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“SÜPER LİG, TÜM DÜNYA TARAFINDAN TAKİP EDİLEN BİR LİG”

2023 yılının yaz transfer döneminde Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Tonio Teklic, Türkiye kariyerindeki ilk sezonunu geride bıraktı. İlk kez Hırvatistan dışında futbol oynama deneyimi edinen başarılı futbolcu, Türk futboluyla ilgili olarak, “Türkiye Ligi, Hırvatistan Ligi’nden çok daha iyi bir konumda. Süper Lig’de ve TFF 1.Lig’de bulunan takımların sayısı Hırvatistan Ligi’ndeki takımlardan daha fazla. Süper Lig, gerçekten çok ciddi ve sert bir lig. Burada kendinizi gösterme şansınız daha fazla. Ayrıca Türkiye Ligi’nden Avrupa liglerine adım atma şansınız var. Burası gerçekten böyle fırsatlar için uygun bir lig. Süper Lig, gerçekten iyi bir lig olduğu için yıldız oyuncular da burayı tercih ediyorlar. Süper Lig, tüm dünya tarafından takip edilen bir lig” ifadelerini kullandı.

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“ÜZERİMDE BASKI HİSSETMİYORUM. TARAFTARLAR, BİZİM 12. ADAMIMIZ GİBİ”

Süper Lig ve TFF 1.Lig maçlarında forma şansı bulan Hırvat yıldız, bu liglerdeki taraftar ve stadyum atmosferine değinerek, “Süper Lig’de gerçekten harika taraftarlar var. Taraftar anlamında üzerimde bir baskı hissetmiyorum çünkü bu benim işim. Gerçekten sevdiğim işi yaptığım için bu konuda bir baskı hissetmiyorum. Bence her oyuncu böyle düşünmeli. Çünkü taraftarlar, bize sadece yardım ediyorlar. Onlar tribünde bizim 12.adamımız gibi. Türk futbolundaki stadyumlarda gerçekten inanılmaz ve çok iyi bir atmosfer var. Mesela Hajduk Split’in Torcida isminde çok iyi bir taraftar grubu vardı ama bunu daha önce hissetmemiştim. Taraftarın sevgisini ve ilgisini hissediyorum” diye vurguladı.

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“ŞU AN SADECE ERZURUMSPOR FK’YA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM”

Geçtiğimiz haftalarda TFF 1.Lig ekiplerinden Erzurumspor FK’ya transfer olan ve kariyerinde yeni bir sayfa daha açan Teklic, yeni şehrindeki uyum sürecini değerlendirdi. 25 yaşındaki futbolcu, “Şehre ve takıma alışmak benim için çok zor olmadı. Takımım beni çok çabuk kabullendi. Bunun için herkese çok minnettarım. Burada herhangi bir sorun yaşamadım. Şehri ve takımı gerçekten sevdiğimi söylemek isterim. Şu an sadece Erzurumspor FK’ya odaklanmış durumdayım” dedi.

“90 DAKİKA BOYUNCA YÜZDE YÜZÜMÜZÜ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan transfer yasağına rağmen takımına her zaman destek olan Erzurumspor FK taraftarıyla ilgili olarak ayrı bir parantez açan Tonio Teklic, “Stadyumumuzda sıkıntılar olduğu için açıkçası bu kadar coşkulu ve ilgili taraftar beklemiyordum. Bildiğiniz gibi stadımız çok az bir kapasiteyle hizmet veriyor. Açık olan bu kapasite her maçta taraftarlarla dolduruluyor. Bu durum çok dikkatimi çekti. Gerçekten iyi sayıda bir katılım görüyorum. Bundan dolayı çok mutluyum. Biz sahada arkadaşlarımla 90 dakika boyunca yüzde yüzümüzü vermeye devam edeceğiz. Tüm kadroyla birlikte iyi bir sezon geçirmek için elimizden geleni yapacağız” diye belirtti.

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“TRABZONSPOR GİBİ GELENEKLERİ OLAN BİR KULÜBE GELDİM”

TFF 1.Lig’de şimdiye kadar çıktığı 6 maçta 9 puan toplayan Erzurumspor FK, etkili futboluyla puan tablosunda 4.sırada yer almayı başardı. Bu süre içerisinde takımıyla 2 maça çıkan ve 129 dakika süre bulan Teklic, kulüpteki atmosfer ve yeni sezondaki hedefleriyle ilgili olarak, “Öncelikle çok genç ve donanımlı bir başkanımız var. Başkanımızın ve hocamızın anlattığı projeler beni oldukça etkiledi. Kulübe geldiğim ilk andan itibaren çok iyi karşılandım. Burada profesyonel bir yapının olduğunu fark ettim. Trabzonspor gibi gelenekleri olan bir kulübe geldiğimi hissettim. Kulüpte iyi bir atmosfer var. Lig yeni başladı ve bildiğiniz gibi önümüzde uzun bir maraton var. Beklentilerin yüksek olduğunun hepimiz farkındayız. Daha iyi olmamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Kulüpte 2 yıldır transfer yasağı vardı. Bu yıl takviyeler yapıldı ve kadromuz güçlendirildi. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için hep birlikte çalışıyor, şu an yolumuza devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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“TRABZONSPOR İLE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMAK İSTİYORUM”

Trabzonspor formasıyla geçen sezon 5’i Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 6 maçta sahaya çıkan Hırvat orta saha, bordo-mavili forma altındaki hayallerine de değindi. 25 yaşındaki futbolcu, “Futbol oynayarak hayal ettiğim duyguyu yaşıyorum. Kendime inanıyorum. Daha çok çalışarak kendi kaliteme ve seviyeme ulaşmak istiyorum. Her şeyin adım adım daha iyi olacağını düşünüyorum. Trabzonspor’a döndüğümde daha çok gol atmak ve asist yapmak istiyorum. Takımıma daha çok yardımcı olmayı hedefliyorum. Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamak istiyorum” diye vurguladı.

“NENAD BJELİCA, İLETİŞİMİ ÇOK İYİ OLAN BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜ”

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Trabzonspor’a transfer olduğu dönem ilk olarak vatandaşı teknik direktör Nenad Bjelica ile çalışan Teklic, tecrübeli teknik adamla ilgili olarak şöyle devam etti: “Hırvatistan Ligi’nde oynadığım dönem Nenad Bjelica’nın takımına karşı oynamıştım. Hatırladığım kadarıyla onun takımına karşı 2 ya da 3 gol kaydetmiştim. Bundan dolayı beni çok beğendiler ve istediler. Bjelica, iyi bir hoca ve harika bir insan. Bana birçok konuda yardımcı oldu. Bjelica, Trabzonspor’a ilk geldiğimde benimle sürekli konuştu ve çok ilgilendi. Takımdaki her oyuncuyla iyi ilişkileri vardı ve bir arkadaş gibiydi. O, iletişimi çok iyi olan bir teknik direktördü. Sahada taktiksel anlamda gerçekten çok antrenman yapıyorduk. Bu çalışmalarımızı takım olarak sahaya yansıtmaya çalışıyorduk.”

“4 BÜYÜK TAKIMDAN BİRİ OLMAYI HAK EDİYORLAR”

Trabzonspor taraftarının tribünlerde oluşturduğu atmosferle ilgili olarak duygularını paylaşan başarılı isim, “Şehirdeki insanlar, aynı Hajduk’ta olduğu gibi futbolu ve kulübü çok seviyor. İnsanlar Trabzonspor’a bir sevgi besliyor. İlk geldiğim günlerde özellikle bazı maçlarda bu duyguyu çok derinden hissettim. Trabzonspor taraftarı, gerçekten inanılmaz. Bu yüzden de Türkiye’deki 4 büyük takımdan biri olmayı hak ediyorlar” dedi.

“TARZ VE MANTALİTE OLARAK LİONEL MESSİ’Yİ ÖRNEK ALIYORUM”

Trabzonspor’a transfer olmadan önce NK Varazdin takımında on numara, sağ kanat ve orta saha merkez gibi farklı pozisyonlarda oynayan başarılı hücumcu, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük takımlarında oynadığı dönemlerde ise genellikle sağ kanat pozisyonlarında kullanıldı. Kendini en rahat hissettiği pozisyonu açıklayan Teklic, “10 numara pozisyonunda kendimi daha rahat hissediyorum ama kanat olarak da oynayabiliyorum. Tarz ve mantalite olarak kendime Lionel Messi’yi örnek alıyorum” ifadelerini kullandı.

“GEÇEN YIL TRABZONSPOR İÇİN KÖTÜ BİR SEZONDU”

Geçen yıl Süper Lig’i şampiyon Galatasaray’ın 35 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor, bu sezon çıktığı 4 maçta 4 puan toplayarak şimdiye kadar beklenilen performansı ortaya koyamadı. Geçtiğimiz hafta teknik direktör Şenol Güneş’i takımın başına getiren bordo-mavili ekip, önümüzdeki haftalarda sergileyeceği performansa odaklandı. Trabzonspor’un Süper Lig’deki mücadelesini değerlendiren Hırvat futbolcu, “Geçen yıl Trabzonspor için kötü bir sezondu. Trabzonspor, bu sezon da lige çok iyi bir şekilde başlamadı ama daha da iyi olacaklarını umuyorum. Kadrodaki isimlerin becerileriyle bu gidişatı değiştireceklerine inanıyorum. Bu konuda takım arkadaşlarıma olan güvenim tam” dedi.

“DOMİNİK LİVAKOVİC, BU SEVİYEYE KADAR GELMEYİ GERÇEKTEN ÇOK HAK ETTİ”

Kariyerinde Hırvatistan Ligi’nin Hajduk Split, NK Varazdin, ve Hrv Dragovoljac ekiplerinde forma giyen Tonio Teklic, o dönemlerde Dinamo Zagreb’in kalesini koruyan Dominik Livakovic ile 8 maçta karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon kendisi gibi Süper Lig’in yolunu tutan Fenerbahçe’nin başarılı eldiveni Dominik Livakovic ile bu kez Türkiye’de karşılıklı oynama fırsatı yakalayan 25 yaşındaki futbolcu, son olarak şunları kaydetti: “Dominik Livaković, öncelikle çok iyi bir insan. Livakovic’in Türkiye’ye geldiği günkü seviyesi ile şimdiki seviyesi aynı değil. Bu seviyelere kadar gelmeyi gerçekten çok hak etti. Maç maç sergilediği performansına baktığınızda zaten gelişimini görebiliyorsunuz. Livaković, istediği ve hayal ettiği her şeyi sahada yapabilecek bir oyuncu.”