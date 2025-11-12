×
Toni Kroos'tan Arda Güler için gelecek vurgusu!

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Arda Güler#Toni Kroos
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 23:03

Alman futbolunun efsanelerinden Toni Kroos, Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler hakkında açıklamalar yaptı.

Alman futbolunun efsane isimlerinden Toni Kroos, Real Madrid'de performansıyla parlayan milli futbolcumuz Arda Güler hakkında katıldığı bir programda konuştu.

"GELECEKTE GÜVENEBİLECEĞİNİZ BİR OYUNCU"

 SPORT1'e özel konuşan ve Fanatik tarafından düzenlenen röportajdan öne çıkanlar şu şekilde:

Arda Güler'in Xabi Alonso ile birlikte ilk kez hak ettiği süreleri aldığını vurgulayan Kroos, "Bu yıl ilk kez önemli ölçüde daha fazla süre alması beni mutlu ediyor, çünkü futbol yeteneği açısından bunu hak ediyor ve gelecekte güvenebileceğiniz bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"ARDA GÜLER İLE FARKLIYIZ"

Arda Güler ile kıyaslanmalarına da değinen Alman efsane, Kıyaslamalara inanmıyorum. Arda Güler ile çok farklıyız. Arda, bana kıyasla çok daha hücum odaklı. Aynı olmadığımız için de 'Arda Güler, Toni Kroos’un yerine geçti' diyemeyiz." yanıtını verdi.

"İSTİKRARLI FORMA GİYME"

Son olarak milli oyuncunun düzenli oynaması gerektiğini savunan Kroos, "Gerçekten çok hassas bir dokunuşa sahip ve bunu bu sezon Real'de büyük bir avantaja dönüştürdü. Bu yüzden istikrarlı bir şekilde oynamaya devam etmesini umuyorum, çünkü gelişmesinin tek yolu bu." sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

