Tomislav Mijatovic'den itiraf: Anadolu Efes'in koçu olmayı beklemiyordum

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Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines Euroleague’in başlamasına 1 aydan az bir süre kaldı.

İki ligin de favori ekiplerinden biri olan Anadolu Efes, yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Takımın başantrenörü Tomislav Mijatovic ise Sırp gazetesi b92sport’a özel açıklamalarda bulundu.

“EFES’İN BAŞANTRENÖR OLMAYI BEKLEMİYORDUM”

Anadolu Efes’te başantrenör olma sürecini anlatan Tomislav Mijatovic, “Benim için beklenmedik bir durumdu. Kendimi bu konumda bulmayı hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım ve kulüp teklifi düşünmem için bana biraz süre tanıdı. Ben de bu teklifi tüm kalbimle kabul ettim. Bunun için şanslıyım çünkü kendi kulübümdeyim.” dedi.

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“EFES DIŞINDA BAŞKA BİR TAKIMI İSTEMEDİM”

Tomislav Mijatovic’e Anadolu Efes dışında başka takımların kendisine teklif yapıp yapmadığı da soruldu. Hırvat başantrenör bu soruyu, “Hayır gelmedi, çünkü kendimi transfer marketine koymadım. Ben Anadolu Efes’e ilk geldiğim günden beri bu takımın bir parçasıyım ve durum böyle olunca insan başka bir şey istemiyor. Bana gösterilen sadakate ve sevgiye karşılık vermek istiyorum.” cümlelerini kullanarak yanıtladı.

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Bilgi Notu: Tomislav Mijatovic, 2010’dan 2024’e kadar Anadolu Efes’te asistan koç olarak görev yaptı.

“YENİ TRANSFERLER NEREYE GELDİKLERİNİ BİLİYORLAR”

Takımının yeni transferlerini de değerlendiren Mijatovic, “Şu an sezonun en heyecanlı kısımlarından biri olan hazırlık sürecinin içindeyiz. Dört yeni oyuncu aramıza katıldı. Bu oyuncular çok pozitifler ve takımı motive ediyorlar. Hangi takıma geldiklerini biliyorlar ve her zaman en iyisi için mücadele edeceklerinin de farkındalar. Hazırlık kampımız gayet iyi geçti. Önemli olan kampta sakalık sorunu yaşamamaktı ve şanslıyız ki bu sorunu yaşamadık.” ifadelerini kullandı.