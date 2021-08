Tom Daley, örgü örerek beyin tümörü hastalarına yardım ediyor

Spor Servisi / Koray DURKAL - Erkekler senkronize 10 metre kule atlama müsabakalarında altın madalya kazanan İngiliz sporcu Tom Daley, oyunlar boyunca elinden düşürmediği örgüsüyle dikkatleri çekti. Karantina sürecinde bu işe merak salan ve izlediği videolarla yeteneğini geliştiren 27 yaşındaki sporcu, yaptığı örgüleri “Made With love By Tom Daley” adlı bir sosyal medya hesabından satarak beyin tümörü ile mücadele eden hastalar için yardım topluyor.

JACOBS’A BÜYÜK ŞOK!

100 metrede altın madalyanın sürpriz galibi İtalyan lamont Marcell Jacobs, yasadışı olarak anabolik steroid dağıttığı iddiasıyla polis tarafından soruşturma altında olan spor beslenme uzmanından ayrıldı. Jacobs, bir Avrupa rekoru olan 9.80 ile altın madalyanın sahibi oldu. Ancak Jacobs’un başarısı için çalışan bir fitness eğitimi ve beslenme şirketinin sahibi olan Giacomo Spazzini şimdi polis soruşturmasıyla karşı karşıya. Jacobs’un kariyerini olumlu etkilediğini, bu yaz atletizm zirvesine ulaşmasına yardımcı olduğunu iddia eden ve konuyla ilgili İtalya’da birçok röportaj veren Spazzini, atletik performansı değiştiren anabolik steroidlerin dağıtımında bulunmakla suçlanıyor.

YARIŞTIĞI AT KÂBUSU OLDU

Alman Annika Schleu modern pentatlonda iki disiplinin ardından birinci sıraya yükseldi ancak bindiği at ona büyük bir kâbus yaşattı ve madalyadan oldu. Beş yıldır dünyanın en büyük sahnesine hazırlanan Schleu kurallar gereği organizatörlerin kendilerine sunduğu bir atı rastgele seçmek zorundaydı. Her şey yolundaydı ancak yarışmanın ortasında verilen tüm komutları reddeden at, yarışmacıya oldukça zor anlar yaşattı. Atın isteksizliği yüzünden bir anda hayalleri yıkılan Schleu gözyaşlarına hakim olamadı.

TARTIŞMA YARATAN AYAKKABI

Erkekler 400 metre engellide Karsten Warholm dünya rekorunu geliştirerek altın madalyanın sahibi oldu. Ancak bu yarışta ikinci olan ABD’li ray Benjamin’in ayakkabıları tartışma konusu oldu. Benjamin’in ayakkabılarına yerleştirilen küçük hava kabarcıkları sayesinde engelleri daha iyi sıçrayarak aştığı iddia edilirken, bazıları bu tür teknolojik desteklerin olimpiyatın ruhuna gölge düşürdüğünü savundu.

RÜYA TAKIM YİNE DÖRT DÖRTLÜK

Tokyo 2020’de erkekler basketbol finalinde ABD, Fransa’yı 87-82 yenerek üst üste 4. kez olimpiyat şampiyonu oldu. NBA yıldızlarından oluşan ABD, grup maçında kaybettiği Fransa karşısında Kevin Durant’in 29 sayı, 6 ribaund, 3 asistlik performansıyla zafere ulaştı. Erkek voleybolda ise Fransa, Rusya’yı 3-2 yenerek büyük bir sürprizle altın aldı.

