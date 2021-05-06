TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE APOCALYPSE Etkinliği Duyuruldu

Apocalypse; oyuncuların klanları, umutları ve yaşamı yeniden canlandırmak adına özgürlükleri için savaşmak zorunda kalacakları, Avustralya Çölleri haritasının kıyamet sonrası temalı bir versiyonunu sunuyor.

Apocalypse dünyasında, insanlığın nükleer enerjiye bağımlılığı nihayetinde medeniyetin çöküşüne ve Keepers ile Warband adlı iki klanın ortaya çıkmasına neden oldu. Bu savaşçı ve toplayıcılar, Dünya'daki yaşamı yeniden canlandırma gücüne sahip olan o son bitkiyi arıyorlar.

Yeni oyun modu “Canister”, oyuncuların Dünya'da kalan son bitki için Keepers (Savunanlar) veya Warband (Saldıranlar) olarak savaşmasını sağlayacak. Savunanlar, bitkinin bulunduğu kapsülü haritada taşıyabilirken, saldıranlar ise odadan odaya dolaşan savunanların yerlerini tespit etmek için belirli tarayıcı odalarını etkinleştirebilir. Saldıran tarafın temel amacı bitkiyi taşıyan kapsülü etkisiz hale getirmektir. Savunan taraftaki operatörler, kazanmak için süre dolana kadar kapsülü korumalıdır. Galibiyeti elde etmek için son seçenekse rakip takımdan tamamen kurtulmaktır. İnsanlığın yeni geleceğinin anahtarına kim sahip olacak?

Apocalypse etkinliği; Fuze, Gridlock, Maverick, Nomad, Twitch, Maestro, Melusi, Rook, Smoke ve Valkyrie'yi içeren 35 ögeden oluşan kendi koleksiyonuyla birlikte geliyor. Oyuncular kişiselleştirilmiş başlıklara, silah görünümlerine ve üniformalara erişebilecekler. Her operatörün özel, sınırlı süreli özelleştirme ögeleri, Mağaza bölümünde 1680 R6 Kredisi karşılığında Deste olarak veya 300 R6 Kredisi ya da 12.500 Nam karşılığında Apocalypse Paketleri aracılığıyla satın alınabilir.