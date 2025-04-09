Tolunay Kafkas'tan Hacıosmanoğlu için olay sözler! 'Onurumla oynadı'

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Trabzonspor eski Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, bordo-mavililerden ayrılış sürecini ve bununla ilgili duygularını paylaştı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen söyleşide, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde konuşan Kafkas’ın sözlerinden satır başları şöyle...

'HACIOSMANOĞLU BENİ İNTERNETTEN GÖNDERDİ'

"O dönem teknik adam olarak 3.5 yıllık sözleşme imzaladık. Şimdiki TFF Başkanı (İbrahim Hacıosmanoğlu) geldi, beni internetten gönderdi. Mesleki onurumuzla oynadı. Bizim de bir onurumuz var, onu çiğnetmem. Ama yine de dışarıda, Trabzonlu oluşundan dolayı ona laf söyletmem."

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'BİZİM BECERİKSİZLİĞİMİZDİ'

"1995-96 sezonundaki kadro için, ‘Trabzonspor tarihinin en iyi kadrosu’ diyenler var. Ben bu yorumu yapamam ama çok özel bir kadro vardı O takımın, daha öncesi ve sonrasında şampiyon olabilmesi gerekirdi. Bu bizim beceriksizliğimizdi."

'CHAM İÇİN KÖTÜ OYUNCU DEMEDİM'

"Cham için kötü oyuncu demedim, başka yerde büyük işler yapabilir. Kendisi bana cevap verdi. Verebilir. Fatih Tekke’nin adamlığına ve hocalığına çok güveniyorum. O bu işi halleder. O halledemezse de kimse halledemez."