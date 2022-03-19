Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Tolunay Kafkas’tan Arda Güler ve Emirhan İlkhan açıklaması

#Milli Takım#Arda Güler#Emirhan İlkhan
Tolunay Kafkas’tan Arda Güler ve Emirhan İlkhan açıklaması

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, U18 Milli Takımı kadrosuna davet edilmeyen Arda Güler ve Emirhan İlkhan hakkında konuştu.

Haberin Devamı

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Arda Güler’in U17 Milli Takımı’na ve Beşiktaş forması giyen Emirhan İlkhan’ın U18 Milli Takımı kadrosuna davet edilmeleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"U17 AVRUPA ŞAMPİYONASI YOLUNDA ARDA GÜLER’E İHTİYAÇ VARDI"

Tecrübeli teknik adam, 17 yaşındaki Arda Güler’in U17 Milli Takımı’na çağırılmasıyla ilgili olarak, "Arda çok özel bir oyuncu. Türkiye’nin UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarında Arda Güler’e ihtiyaç olduğu için U17 Takımı’nda değerlendirdik. Özellikle Avrupa Şampiyonası’na katılacak ve derece alacak önemli bir yaş grubuna sahibiz. Arda Güler de çok özel ve takıma katkı sağlayacak bir oyuncu. Konyaspor ile oynanacak lig maçından sonra milli takım kampına katılacak" dedi. 

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçeli Arda Güler ve Beşiktaşlı Emirhan İlkhanın milli takım kadrolarına alınmaması tartışma yarattıFenerbahçeli Arda Güler ve Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın milli takım kadrolarına alınmaması tartışma yarattıHaberi Görüntüle

"EMİRHAN İLKHAN İYİ BİR OYUNCU"

Beşiktaş forması giyen Emirhan İlkhan’ı da U18 Milli Takımı’na davet ettiklerini söyleyen Kafkas, "Emirhan çok iyi bir oyuncu. Takip ediyoruz ve takımların ihtiyacına göre planlamalar yapıyoruz. Gelişimlerini takip ediyoruz. Emirhan da özel bir oyuncu" diye konuştu.

"ÖMER FARUK, YUSUF VE BURAK’I DA İHTİYAÇ OLDUĞU İÇİN U19’A GÖNDERDİK"

Özellikle Ümit Milli Takım’da forma giyen Ömer Faruk Beyaz, Yusuf Barası ve Burak İnce’nin de U19 Takımı’na alındığını hatırlatan Kafkas, "Turnuvalara göre, takımların ihtiyaçlarına göre oyuncularımızı değerlendiriyoruz. Ömer Faruk Beyaz, Yusuf Barası ve Burak İnce normalde Ümit Milli Takım oyuncusu ancak UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur mücadeleleri için U19’a gönderdik. Burada önemli olan takımların turnuvalara katılması ve başarılı olması. Bizim için 17-19 yaş arası çok önemli. 2003-2005 doğumlu futbolcular arasında çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Çok iyi oyunculara sahibiz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Arda Güler#Emirhan İlkhan

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna