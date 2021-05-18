Tolunay Kafkas: "Yeni Burak Yılmaz'lar yetiştirmeliyiz, Çağtay Fenerbahçe ile anlaştıysa..."

İşte Tolunay Kafkas’ın sorularımıza verdiği yanıtlar;

Türk Futbolunun Başlangıcının ve geleceğinin oluşturulduğu bölümün başındasınız, buradaki en büyük misyonunuz ne oldu?

Bu tanımlamayı iki aşamalı düşünmemiz gerekiyor, Futbol Gelişim Direktörlüğü görevinin başında Oğuz Çetin var. Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu benim, iki bölümün birbirine entegre olduğu bir yapının içindeyiz. Uluslararası seviyede yarışabileceğimiz bir ortam hazırlayabilmemiz için yeni jenerasyonlar oluşturmamız lazım. Bu da genç milli takımlardan başlayıp A Milli Takım’a oyuncu verebilmeye uzanan bir çalışma ve bunun çabası içerisindeyiz.

Kulüp takımı çalıştırmakla, Ümit Milli Takım ve Genç Milli takımlar Sorumlusu olmak arasında nasıl farklar var?

Maç sayısı daha az, kulüpteki yoğunluk burada yok. Buradaki görevimde genç oyuncuların tespit edilmesi ve yarışmacı bir kimlik ortaya koymak var. 19 ve 21 yaş grubunu çok önemsiyorum, Avrupa’da artık performans alma yaşı çok düştü. Ne kadar genç yaşta bu hızlı trene oyuncularımızı bindirebilirsek bizim için o kadar iyi. Maalesef genç oyuncuların gelişimine önem verilmediği bir ortamda bu takımları hazırlayıp belli başarıları elde etmek istiyoruz. Bunların dışında A Milli Takım havuzunu genişletmek ve Şenol Güneş hocaya daha fazla alternatif sunma çabasındayız.

2023 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grubuyla ve en çok merak edilen Belçika ve Danimarka ile ilgili neler söylersiniz?

Gruplardan önce şunu belirtmek istiyorum; genç oyuncu gelişimde majör ülke takımlarının çok çok altındayız. Belçika ve Danimarka gibi ülkeler yıllardır bir sistem içerisinde çalışan, genç oyuncu ve antrenör gelişimine çok önem veren ülkeler. Gruptaki şansımız doğruyu konuşmak gerekirse zor. Zor olmasının sebebi Süper Lig ve 1. Lig’de 21 yaş düzenli oynayan oyuncu sayımız çok az, verilere bakarsak Avrupa’nın en sonuncu ülkelerinden birisiyiz. Bu konular herkesin bildiği, konuştuğu ama uygulamak istemediği noktalar.



Takımı hazır görüyor musunuz?

Yeni bir takım oluşturduk, asıl sorunumuz bu yaş grubunda 2000 ve 2001 doğumluların oynaması gerekiyor ama bu yaş grubunda oynayabilen maalesef çok oyuncumuz yok. Biz 2002 ve 2003 yaş grubuyla oynuyoruz, bu yaş gruplarında altı ay bile çok fark ediyor. 2003 jenerasyonumuz çok iyi oradan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. 2 Haziran’da Ukrayna ile hazırlık maçımız var, şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız.

Oyuncu seçimlerinde en rahat olduğunuz bölge hangisi oluyor?

Kaleci(gülüyor) muhteşem kalecilerimiz var, stoper mevkisinde Ümit Milli Takımda ciddi bir sıkıntımız var.

Genç oyuncuların kariyer planlamaları ile ilgili açıklamalarınız vardı, 'Bu oyuncular ülkemizdeki kulüplerde gelişeceklerine de süre alacaklarına da inanmıyorlar. Çok fazla yabancı da var. Belki de yurt dışında daha fazla oynama şansları olduğunu düşünerek gitmek istiyorlar.’ Bu açıklamadan sonrasındaki süreçlerde Ömer Faruk Beyaz Stuttgart’a, Ali Akman Frankfurt’a gitti. Nasıl yorumlarsınız?

Çocuklar çok haklı, o açıklamalarımda yine yumuşak bir şekilde ifade etmeye çalışmıştım. Çocuklar Türk kulüplerinde gelişeceklerine inanmıyorlar çünkü Türkiye’deki ideal kulüp yapısının temelini akademi oluşturmalı. Genç oyuncuların gelişimine ve antrenörlere kulüplerin bakış açısı çok sağlıklı değil. Bizde olması gerekenler olmuyor, Bu çocuklarımızın yurt dışına gitmeleri kendileri açısından büyük bir avantaj.

36 yaşında Avrupa’nın 5 büyük liginden birisine gidip, şampiyonluk adayı olmayan bir takımı şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz gerçeği ve gururumuz var. Genç oyunculara Burak Yılmaz’ı örnek olarak gösteriyor musunuz?

Antrenörlüğe ilk başladığımda federasyonda 1985 yaş grubuyla başlamıştım, Burak Yılmaz kendisi ve ailesiyle bende çok özel bir yeri olan birisi. Aynı duyguları o da benim için düşünüyordur. Burak Yılmaz’a gençken söylediğim hiçbir şey bizi yanıltmadı. Burak Yılmaz’ın Fransa’da yaptıkları onun için normal şeyler, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük değerlerinden. Onun için daha fazla Burak Yılmaz’lar yetiştirmemiz lazım. Burak Yılmaz ve Çağlar Söyüncü gibi örnekler çok spesifik, böyle oyuncularımızın sayısını arttırabilecek yapıları kurmamız lazım.

Burak Yılmaz sonrası Ali Akman,Gökdeniz Bayrakdar, Halil Dervişoğlu ve Enis Destan gibi genç ve yetenekli oyuncularımızdan beklentiler artacak. A Milli Takımın forvet bölgesinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Bizim işimiz A Milli Takım’a oyuncu kazandırmak, dört tane önemli oyuncu saydınız. Zaman içerisinde öne çıkan birkaç oyuncu daha olacaktır.

Sol bek mevkisi için Şenol hoca gelecek yılları kastederek ‘elimiz çok geniş değil’ şeklinde bir açıklama yapmıştı. Caner ve Umut dışında Rıdvan Yılmaz, Cemali Serteli, Ahmet Gülay ve Çağtay Kurukalıp gibi potansiyelli isimler var. Sol bekte umutlu olmalı mıyız?

Bu oyuncularımızın A Milli Takım seviyesine gelebilecek durumunu oluşturmamız lazım. Rıdvan Yılmaz ve Cemali Serteli bu işte önde gidiyorlar. Ben onların bir üst kategoriye geçeceklerine inanıyorum.

Çağtay Kurukalıp’ın Fenerbahçe ile anlaştığı şeklinde iddialar var, Fenerbahçe’ye giderse gelişebileceğini ve katkı verebileceğini düşünüyor musunuz?

Mutlaka genç oyuncunun bir yatırımı olur ama kulübün yapısıyla da ilgilidir. Bu iddiayla ilgili bilgi sahibi değilim o şekilde yorum yapmam da doğru olmaz. Genç oyuncular büyük takımlarda forma giymek ister bu çok doğaldır. Transfer kendisine kalmıştır, Çağtay bizim milli takımdan oyuncumuz. Eğer Fenerbahçe ile anlaştıysa başarılar dilerim biz her türlü desteği vermeye hazırız.

Ümit Milli Takımla ilgili en büyük dileğiniz nedir?

Avrupa şampiyonu olmasını istiyorum. Ne zaman U21 Avrupa şampiyonalarına düzenli katılırsa mutlu oluruz. Çünkü U21 bir geçiş yeridir ve çok önemlidir Avrupa şampiyonu olursa Türk futbolunun geleceği kurtulur.

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