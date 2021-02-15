Tolunay Kafkas: "Keşke Ömer, Fenerbahçe'de kalıp oynasa, keşke Ali Akman..."

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kafkas, "Grubumuz oldukça zorlu ama bizim ne yaptığımız önemli. Bu, ikinci ara kampımız. Tekrar bütün hocalarımıza ve başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Takvim olmamasına karşın Ümit Milli Takım'ın toplanması önemli. Oynayacağımız sistemle ilgili taktik idmanlar yapıyoruz. İyi hazırlanacağız. Mart ayı içinde 2 hazırlık maçımız olacak. Sırbistan'la Alanya'da oynayacağız, daha sonra Katar'a gideceğiz. Haziran ayında da grup eleme maçlarının ilk ayağında Kazakistan'a gideceğiz. İddialıyız ve gruptan çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Gruptan çıkmak için takım halinde iyi çalışmaları gerektiğini kaydeden Kafkas, "Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün gruplar 6 takım ama bizim grubumuz 5 takım. Buna çok fazla bakmıyoruz. Ben şansa çok inanan biri değilim, çalışmaya inanırım. Eğer doğru çalışırsak, takım halinde iyi senkronize olursak, istediğimiz oyunu da sahaya yansıtırsak grupta iyi bir şansımız olur." ifadelerini kullandı.



- "Avrupa Şampiyonası'na katılmaya takımımızın ihtiyacı var"



"Böyle bir Avrupa Şampiyonası'na katılmaya takımımızın ihtiyacı var." diyen Kafkas, "Grupta lokomotif takım Danimarka. Birkaç maçını seyretme fırsatı buldum, iyi bir takımları var. İyi hazırlanacağız. Ofansif çalışmalarımız var. Başarılı olacağımıza inanıyorum, buna da ihtiyacımız var. Bunca yıllık tarihe baktığımız zaman en son 1982 doğumlu oyuncuların katıldığını görüyoruz. Bu grup da buna aday. Buradaki oyuncular A Milli Takım'a adaydır." değerlendirmesinde bulundu.

En büyük handikaplarının kadrodaki oyuncuların kendi takımlarında fazla şans bulamaması olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, şunları kaydetti:



"Öncesine bakıldığında bu grubun daha zor olduğunu görüyoruz. Danimarka ve Belçika belli sistemleri olan, taktik anlayışları olan majör takımlar. Bir önceki grupta İngiltere ve Avusturya vardı ama maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Burada bizim en büyük sıkıntımız, bu yaş grubundaki oyuncuların maalesef kendi takımlarında fazla süre bulamamaları. Geçmiş arkadaşlara da bir şey söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. İçinde bulunduğumuz başka sorunlar da var ama bu sorunları başka bir platformda konuşmamız gerekiyor."



- "Keşke Ömer, Fenerbahçe'de kalıp oynasa, keşke Ali Akman, Bursaspor'da kalıp oynasa"



Kulüpleriyle sorun yaşayan Ali Akman ve Ömer Faruk Beyaz'ın durumu ile ilgili de konuşan Kafkas, şunları aktardı:

"Bu durumlar psikolojik anlamda oyuncuyu çok etkiliyor. Ama biz bu ilişkinin dışındayız, müdahil olmamız çok doğru değil. Yaşanan sorunları tam olarak bilmiyorum. Gönül isterdi ki bu işler böyle olmasın. Keşke Ömer, Fenerbahçe'de kalıp oynasa, keşke Ali Akman, Bursaspor'da kalıp oynasa, kulüpleriyle bu şekilde ayrılmasalar. Ben bunu sadece temenni ederim, isteyebilirim ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bunlar oyuncularla kulüplerinin arasındaki konular."



- "Merih, Çağlar, Ozan, Yusuf, Zeki gibi örnekler, genç oyunculara daha cazip geliyor"



Genç oyuncuların öncelikle yurt dışına transfer olmayı hedeflemesiyle ilgili Kafkas, "Bu oyuncular maalesef ülkemizdeki kulüplerde gelişeceklerine ve süre alacaklarına inanmıyor. Çünkü çok fazla yabancı var. Bu oyuncuların yurt dışı tercihlerinin büyük nedeni bu olabilir. Yurt dışında daha çok oynayıp daha iyi oynayacaklarını düşünüyorlar. Merih, Çağlar, Ozan, Yusuf, Zeki gibi örnekler, genç oyunculara daha cazip geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Kafkas, şöyle konuştu:

"Şenol hocayla kendi işimle ilgili her türlü istişaremiz oluyor. Hocamız bu işin lokomotifi. Kendi antrenmanlarımızı paylaşıyoruz. Bizim birinci görevimiz, yukarıya elimizden geldiğince çok fazla oyuncu vermek, milli takım havuzunu genişletmek. Sağ olsun hocanın da bize olan desteği çok fazla. İyi bir uyum içinde götürüyoruz. Zaten benim hocalığımı yapmış, çok sevdiğim ve saygı duyduğum biri. Ben zaten saygı duymadığım, sevmediğim birisi için bir şey söylemem. Hoca sağ olsun bizim abimiz aynı zamanda."

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile mücadele edecek.

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