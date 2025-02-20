Tolunay Kafkas: 'Bir daha Trabzonspor'u çalıştırmayacağım'

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İstanbul Fatih’teki Trabzon Evi’nde gerçekleşen "Efsanelerle Bir Arada" etkinliğine Fatih Tekke ve Tolunay Kafkas gibi isimler katıldı.

Etkinlikte konuşan teknik direktör Tolunay Kafkas, bir daha Trabzonspor'u çalıştırmayı düşünmediğini söyledi.

Birçok Trabzonludan daha Trabzonlu olduğunu belirten Kafkas, "Trabzonspor teknik direktörlük koltuğu muazzam bir yer. Ama çalışması keyifli ve zor. Trabzon’un o kaotik ve karmaşık yapısını çok seviyorum. Bundan sonra Trabzonspor’da teknik direktörlük yapmayacağım. Yaşadıklarım ve yaşattıklarımız ortada. Bir kez teknik adamlık deneyimim oldu, gönderiliş biçimim meslek onurunu zedeleyecek şekilde oldu. Kulübe karşı değil, kulüp başkanına karşı bir tavrım oldu. Her zaman kulübün bir neferi olmaya devam edeceğim.

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Hepinizden çok Trabzonluyum; çünkü Trabzon eniştesiyim. Trabzonspor, diğer büyük camialar gibi lobisini güçlendirmeli. Trabzonspor camiasında lobi işini biraz daha geliştirmesi lazım. Eski oyuncularımızın sadece Trabzonspor’da değil, başka yerlerde, hatta büyük kulüplerde çalıştırması lazım. Efsane değilim, efsaneler Cemil Usta’dır, Kadir Özcan’dır, Ali Kemal Denizci’dir" ifadelerini kullandı.

20 MAÇTA 1.4 PUAN ORTALAMASI TUTTURMUŞTU

2012/2013 sezonunda Trabzonspor'u çalıştıran Tolunay Kafkas; bordo-mavili takımın başında çıktığı 20 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 1.40 puan ortalaması tutturmuştu.