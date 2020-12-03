Tolgay Arslan'dan hakem itirafı! 'Türkiye'de rahat bırakmıyorlar...'

Serie A takımlarından Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan, Türkiye'deki futbol ve hakemler hakkında konuştu. Fanatik gazetesine röportaj veren Tolgay, Türkiye ve İtalya futbolunu kıyasladı.

Süper Lig'i takip ettiğini belirten Tolgay, ''Derbileri ve lig maçlarını izlemeye çalışıyorum. Ligde artık Anadolu takımlarının büyüklerden pek farkı yok. Kağıt üzerinde en güçlü Fenerbahçe. Ancak derbide Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı inanılmaz hazırlamış. Büyük iş başardı ve istediğini aldı. Galatasaray da çok iyi ama benim en beğendiğim Alanyaspor. Fenerbahçe ise mutlaka toparlanıp, çıkışa geçecektir.'' sözlerini kullandı.

''ATIBA EFSANE BİR OYUNCU''

Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Atiba Hutchinson'ı çok beğendiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, ''Tek kelimeyle 'Efsane' bir oyuncu. Müthiş bir adam. Çok profesyonel bir oyuncu. İnanılmaz bir karakter. Bir insanı herkes sever mi? Evet Atiba'yı herkes sever. Haftada en az 1 kez konuşuyoruz. Atiba (37), yaşın öneminin olmadığını gösteriyor. Emre Belözoğlu da 40 yaşına kadar oynadı. Atiba da bu yolda. Kendine her açıdan çok iyi bakıyor. Her anlamda örnek bir futbolcu ve profesyonel.'' dedi.

''KİMSE SİZDEN GOL BEKLEMİYOR''

Süper Lig'de gol atamayan ve 7 yıl sonra ilk lig golünü geçen hafta İtalya'da atan Tolgay, ''Görevim savunmanın önünde olmak ve oyunu kurmak. Dünyanın en iyi liglerinden, en iyilere karşı oynuyorum. Türkiye'de stoper bile olsan, insanlar senden gol bekliyor. Burada ise işinizi yapmanızı istiyorlar. Açıkçası ne hocamız ne de takımdaki kimse benden gol beklemiyor.'' şeklinde konuştu.

''HAKEMLER RAHAT BIRAKMIYOR''

İki ülkenin hakemlerini de kıyaslayan Tolgay Arslan, ''Hakemler hata yapabilir, onlar da insan. İtalya'da hakem kötü maç yönetince üzerine gidilmiyor. Süper Lig'de hakemleri rahat bırakmıyorlar. İtalya'da hakemler sahanın patronu olduklarını hissettiriyor. Bir faul sonrası çok konuşamıyorsun. Ayrıca oyun da çok durmuyor. Cüneyt Çakır, Avrupa'da inanılmaz maçlar, finaller yönetiyor ama Türkiye'de eleştiriliyor. İyi hakem olmasa, UEFA neden ona maç versin! Türkiye'deki bu baskı ortamında maç yönetmeleri, gerçekten büyük başarı.'' ifadelerini kullandı.

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