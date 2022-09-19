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Tolgay Arslan'a hırsız şoku

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#Futbol#Tolgay Arslan#Serie A
Tolgay Arslana hırsız şoku
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 19:21

Kariyerine İtalya Serie A ekibi Udinese'de devam eden Tolgay Arslan'ın evine Inter'le oynadıkları maç esnasında hırsız girdi.

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Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan, kariyerine Serie A ekibi Udinese'de devam ediyor. 

Udinese'nin Inter'i mağlup ettiği maçta forma giyen ve son golü atan Tolgay Arslan'ın evine hırsız girdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, oyuncuya ait bir miktar değerli eşya ile birlikte 12 bin avro nakit para çalındı.

Hırsızlık olayına ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtilirken henüz bir ize rastlanmadığı ifade edildi.

INTER'İ YIKAN GOLÜ ATMIŞTI

Dün oynanan maçta Udinese evinde Inter'i 3-1 mağlup ederken siyah beyazlıların son golü Tolgay Arslan'dan geldi.

Tolgay Arslan, 90+3. dakikada Udinese'yi 3-1'lik üstünlüğe taşıyan gole imzasını attı.

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#Futbol#Tolgay Arslan#Serie A

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