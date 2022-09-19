Tolgay Arslan'a hırsız şoku

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Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan, kariyerine Serie A ekibi Udinese'de devam ediyor.

Udinese'nin Inter'i mağlup ettiği maçta forma giyen ve son golü atan Tolgay Arslan'ın evine hırsız girdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, oyuncuya ait bir miktar değerli eşya ile birlikte 12 bin avro nakit para çalındı.

Hırsızlık olayına ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtilirken henüz bir ize rastlanmadığı ifade edildi.

INTER'İ YIKAN GOLÜ ATMIŞTI

Dün oynanan maçta Udinese evinde Inter'i 3-1 mağlup ederken siyah beyazlıların son golü Tolgay Arslan'dan geldi.

Tolgay Arslan, 90+3. dakikada Udinese'yi 3-1'lik üstünlüğe taşıyan gole imzasını attı.