Tolgay Arslan, Japonya'yı sallıyor!

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Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, futbolculuk hayatına Japonya'da devam ediyor.

34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen yaz imza attığı Sanfrecce Hiroshima'da sergilediği futbolun yanı sıra attığı gollerle de kısa süre içinde takımının önemli bir parçası haline geldi.

Sanfrecce Hiroshima'nın bugün Vissel Kobe'yle oynadığı Japonya Süper Kupası maçına ilk 11'de başlayan Tolgay, mücadelenin 12. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya iyi bir kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

70. dakikada Hayato Araki'yle bir gol daha bulan Hiroshima, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

TOLGAY ARSLAN'IN JAPONYA PERFORMANSI

Tolgay Arslan, Sanfrecce Hiroshima formasıyla bugüne dek çıktığı 22 maçta 11 gol - 2 asistlik performans sergiledi.