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Tolgay Arslan, Japonya'yı sallıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Japonya Süper Kupası#Tolgay Arslan#Sanfrecce Hiroshima
Tolgay Arslan, Japonyayı sallıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 09:30

Futbolculuk kariyerine Japonya'nın Sanfrecce Hiroshima takımında devam eden Tolgay Arslan, Vissel Kobe'ye attığı golle takımının Japonya Süper Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi oldu. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Japonya'da 2 maçta 1 gol ortalamasıyla oynuyor.

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Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, futbolculuk hayatına Japonya'da devam ediyor.

34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen yaz imza attığı Sanfrecce Hiroshima'da sergilediği futbolun yanı sıra attığı gollerle de kısa süre içinde takımının önemli bir parçası haline geldi.

Sanfrecce Hiroshima'nın bugün Vissel Kobe'yle oynadığı Japonya Süper Kupası maçına ilk 11'de başlayan Tolgay, mücadelenin 12. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya iyi bir kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

70. dakikada Hayato Araki'yle bir gol daha bulan Hiroshima, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

TOLGAY ARSLAN'IN JAPONYA PERFORMANSI

Tolgay Arslan, Sanfrecce Hiroshima formasıyla bugüne dek çıktığı 22 maçta 11 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

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#Japonya Süper Kupası#Tolgay Arslan#Sanfrecce Hiroshima

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